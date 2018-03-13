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    Öğretmen adaylarının ek atama talebi sosyal medyada

    Hürriyet Eğitim
    13.03.2018 - 12:29 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığı’nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 9 Mart’ta sona erdi. 20 bin öğretmen alımı için yaklaşık 132 bin aday başvurdu. Öğretmen adayları, ise ek atama istiyor.

    Adayların Twitter’da açtıkları #ÖğretmeneEkAtama hasthagi altında paylaştıkları tweetlerden bazıları şöyle:

    Metehan Acar‏ @MetehanAcar19
    #ÖğretmeneEkAtama Eski öğretmenleri 40 yaşında mecburi emekli yapacaksın. Yeni öğretmenleri atayacaksın. Taze kan her zaman iyidir...

    Levent Aras‏ @lewentaras 
    Anayasal hak olan Açıktan Atama yapılsın. #ÖğretmeneEkAtama

    Miraç Berke Kömel‏ @komel_berke 
    #ÖğretmeneEkAtama mümkün

    Bora Aksu‏ @BoraAksu35 
    Eğitim şart Bu yüzden #ÖğretmeneEkAtama gerek.

    Önder ÖZDEMİR‏ @ootweet10 
    20 bin atama yetersiz #ÖğretmeneEkAtama

    Banu ÖZGÜL‏ @banu_ozgul 
    Biz öğretmen olmaya hazırlanırken çok heyecanlıydık, öğrenciydik öğretmen olacaktık. Mezun olduktan sonra bekleyeceğimizi biliyorduk, bekledik bekledik ve hala bekliyoruz. Ne kadar daha bekleriz bilmiyoruz ama öğretmen sabırlı olur. Sabırlıyız, umutluyuz. #ÖğretmeneEkAtama

    KAAN CAN‏ @kncnkrky 
    Ülkede en büyük sorun herhalde ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER hergün twitterdan atanma bekliyorlar #ÖğretmeneEkAtama

    OmerSarrafSezgin‏ @SarrafSezgin 
    #ÖğretmeneEkAtama 400 bin bekleyen öğretmen varken ve öğretmen açığı 100 bini geçmişken 20 bin atama çok yetersizdir. Talebimiz ek atama ile mağduriyetlerin giderilmesidir

    Tolga Aydın‏ @tolgakyn 
    Koca bir yıl 20 bin atama ile mi geçecek? 100 binin üzerinde açık varken büyük Türkiye ye yakışıyor mu? Adil #ÖğretmeneEkAtama haktır sn cb nım @RT_Erdogan

    Gokceehnm‏ @gkchnm 
    Tam bir yıldır sadece 20.000 atama için bekliyoruz. Üstelik yıllardır bu sayı sadece ek olarak verilirdi... #ÖğretmeneEkAtama

    Samet‏ @smy6868 
    #ÖğretmeneEkAtama en az 10 bin daha ek atama olmalı yazık bu kadar emek verenlere .......

    Tekin‏ @Tekinay1907 
    #ÖğretmeneEkAtama Öğretmenlerin ne kadar zor durumda olduğu 20 bin alım varken 120 bini aşkın başvuruların alınmasından anlaşılıyor.Sayın Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan

    Leylã‏ @__Sitare__34 
    20 bin alıma 120 bin başvuru yapılmış !Bu tablo durumun vahametini gözler önüne seriyor. #ÖğretmeneEkAtama

    NURETTIN‏ @NOrAL4848 
    ucretli degil kadrolu eğitimcilik anlayışının yerleşmesini taleb ettiğimiz dogrudur #ÖğretmeneEkAtama

    MUSTAFA SAV‏ @kontrolesece 
    #ÖğretmeneEkAtama bu kadar açık varken 20 bin atama ne öğretmenleri ne de öğretmen bekleyen öğrencileri memnun eder

    Etiketler: ÖĞRETMEN , Atama , Ek Atama , Milli Eğitim Bakanlığı , MEB , Twitter , Sözleşmeli Öğretmen , Başvuru
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