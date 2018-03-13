Öğretmen adaylarının ek atama talebi sosyal medyada

Adayların Twitter’da açtıkları #ÖğretmeneEkAtama hasthagi altında paylaştıkları tweetlerden bazıları şöyle:
Metehan Acar @MetehanAcar19
#ÖğretmeneEkAtama Eski öğretmenleri 40 yaşında mecburi emekli yapacaksın. Yeni öğretmenleri atayacaksın. Taze kan her zaman iyidir...
Levent Aras @lewentaras
Anayasal hak olan Açıktan Atama yapılsın. #ÖğretmeneEkAtama
Miraç Berke Kömel @komel_berke
#ÖğretmeneEkAtama mümkün
Bora Aksu @BoraAksu35
Eğitim şart Bu yüzden #ÖğretmeneEkAtama gerek.
Önder ÖZDEMİR @ootweet10
20 bin atama yetersiz #ÖğretmeneEkAtama
Banu ÖZGÜL @banu_ozgul
Biz öğretmen olmaya hazırlanırken çok heyecanlıydık, öğrenciydik öğretmen olacaktık. Mezun olduktan sonra bekleyeceğimizi biliyorduk, bekledik bekledik ve hala bekliyoruz. Ne kadar daha bekleriz bilmiyoruz ama öğretmen sabırlı olur. Sabırlıyız, umutluyuz. #ÖğretmeneEkAtama
KAAN CAN @kncnkrky
Ülkede en büyük sorun herhalde ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER hergün twitterdan atanma bekliyorlar #ÖğretmeneEkAtama
OmerSarrafSezgin @SarrafSezgin
#ÖğretmeneEkAtama 400 bin bekleyen öğretmen varken ve öğretmen açığı 100 bini geçmişken 20 bin atama çok yetersizdir. Talebimiz ek atama ile mağduriyetlerin giderilmesidir
Tolga Aydın @tolgakyn
Koca bir yıl 20 bin atama ile mi geçecek? 100 binin üzerinde açık varken büyük Türkiye ye yakışıyor mu? Adil #ÖğretmeneEkAtama haktır sn cb nım @RT_Erdogan
Gokceehnm @gkchnm
Tam bir yıldır sadece 20.000 atama için bekliyoruz. Üstelik yıllardır bu sayı sadece ek olarak verilirdi... #ÖğretmeneEkAtama
Samet @smy6868
#ÖğretmeneEkAtama en az 10 bin daha ek atama olmalı yazık bu kadar emek verenlere .......
Tekin @Tekinay1907
#ÖğretmeneEkAtama Öğretmenlerin ne kadar zor durumda olduğu 20 bin alım varken 120 bini aşkın başvuruların alınmasından anlaşılıyor.Sayın Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan
Leylã @__Sitare__34
20 bin alıma 120 bin başvuru yapılmış !Bu tablo durumun vahametini gözler önüne seriyor. #ÖğretmeneEkAtama
NURETTIN @NOrAL4848
ucretli degil kadrolu eğitimcilik anlayışının yerleşmesini taleb ettiğimiz dogrudur #ÖğretmeneEkAtama
MUSTAFA SAV @kontrolesece
#ÖğretmeneEkAtama bu kadar açık varken 20 bin atama ne öğretmenleri ne de öğretmen bekleyen öğrencileri memnun eder