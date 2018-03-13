Öğretmen adaylarının ek atama talebi sosyal medyada

Adayların Twitter’da açtıkları #ÖğretmeneEkAtama hasthagi altında paylaştıkları tweetlerden bazıları şöyle:

Metehan Acar‏ @MetehanAcar19

#ÖğretmeneEkAtama Eski öğretmenleri 40 yaşında mecburi emekli yapacaksın. Yeni öğretmenleri atayacaksın. Taze kan her zaman iyidir...

Levent Aras‏ @lewentaras

Anayasal hak olan Açıktan Atama yapılsın. #ÖğretmeneEkAtama

Miraç Berke Kömel‏ @komel_berke

#ÖğretmeneEkAtama mümkün

Bora Aksu‏ @BoraAksu35

Eğitim şart Bu yüzden #ÖğretmeneEkAtama gerek.

Önder ÖZDEMİR‏ @ootweet10

20 bin atama yetersiz #ÖğretmeneEkAtama

Banu ÖZGÜL‏ @banu_ozgul

Biz öğretmen olmaya hazırlanırken çok heyecanlıydık, öğrenciydik öğretmen olacaktık. Mezun olduktan sonra bekleyeceğimizi biliyorduk, bekledik bekledik ve hala bekliyoruz. Ne kadar daha bekleriz bilmiyoruz ama öğretmen sabırlı olur. Sabırlıyız, umutluyuz. #ÖğretmeneEkAtama

KAAN CAN‏ @kncnkrky

Ülkede en büyük sorun herhalde ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER hergün twitterdan atanma bekliyorlar #ÖğretmeneEkAtama

OmerSarrafSezgin‏ @SarrafSezgin

#ÖğretmeneEkAtama 400 bin bekleyen öğretmen varken ve öğretmen açığı 100 bini geçmişken 20 bin atama çok yetersizdir. Talebimiz ek atama ile mağduriyetlerin giderilmesidir

Tolga Aydın‏ @tolgakyn

Koca bir yıl 20 bin atama ile mi geçecek? 100 binin üzerinde açık varken büyük Türkiye ye yakışıyor mu? Adil #ÖğretmeneEkAtama haktır sn cb nım @RT_Erdogan

Gokceehnm‏ @gkchnm

Tam bir yıldır sadece 20.000 atama için bekliyoruz. Üstelik yıllardır bu sayı sadece ek olarak verilirdi... #ÖğretmeneEkAtama

Samet‏ @smy6868

#ÖğretmeneEkAtama en az 10 bin daha ek atama olmalı yazık bu kadar emek verenlere .......

Tekin‏ @Tekinay1907

#ÖğretmeneEkAtama Öğretmenlerin ne kadar zor durumda olduğu 20 bin alım varken 120 bini aşkın başvuruların alınmasından anlaşılıyor.Sayın Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan

Leylã‏ @__Sitare__34

20 bin alıma 120 bin başvuru yapılmış !Bu tablo durumun vahametini gözler önüne seriyor. #ÖğretmeneEkAtama

NURETTIN‏ @NOrAL4848

ucretli degil kadrolu eğitimcilik anlayışının yerleşmesini taleb ettiğimiz dogrudur #ÖğretmeneEkAtama

MUSTAFA SAV‏ @kontrolesece

#ÖğretmeneEkAtama bu kadar açık varken 20 bin atama ne öğretmenleri ne de öğretmen bekleyen öğrencileri memnun eder