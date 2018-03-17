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    Öğrencilerin eşyası üniversiteden

    AA
    17.03.2018 - 13:08 | Son Güncelleme:

    İzmir'de eve çıkan öğrencilerinin eşya ihtiyaçlarını karşılayan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ‘Öğrenci Donanım Evi’nin kurulduğu günden bu yana ev tutan 5 bin öğrencisini eşyalandırdı.

    DEÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde dokuz yıl önce kurulan Öğrenci Donanım Evi, devlet ya da özel yurtlar yerine ev tutmayı tercih eden öğrencilerin mobilyadan beyaz eşyaya, yatak, yorgandan mutfak aksesuarlarına kadar her türlü ihtiyacını karşılıyor.

    ‘Öğrenci Donanım Evi’ne gönüllülerce bağışlanan ve iyi durumdaki eşyalar, tek ya da arkadaş grubuyla ev tutan öğrencilerin kullanımına sunuluyor. Kira kontratı ve öğrenci belgesiyle ‘Öğrenci Donanım Evi’ne başvuran öğrenciler, depodaki eşyalardan ücretsiz faydalanabiliyor. Öğrencilerden kullanımı bittiğinde eşyaları diğer öğrencilerin kullanımı için geri getirmesi isteniyor.

    ‘Öğrenci Donanım Evi’ Sorumlusu Dr. Elif Arzu Şerifaki, 2009'da bir üniversite çalışanının evindeki fazla eşyaları verecek yer bulamaması üzerine aklına üniversitede bünyesinde eve çıkan öğrenciler için eşya merkezi kurulması fikrinin geldiğini, konuyu dönemin rektörü ve genel sekreterine aktardığını, bu düşüncenin de kabul gördüğünü anlattı.

    Öğrencilerin eşyası üniversiteden

    Şerifaki, ‘Öğrenci Donanım Evi’nin kurulmasıyla birlikte bilinirliliğinin arttığını ve yoğun ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Üniversite çalışanlarının, akademisyenlerin, resmi kurumların, vatandaşların ve mezunların kullanılabilir durumdaki eşyalarını buraya bağışladığını belirten Şerifaki, böylece ciddi bir eşya envanteri oluşturduklarını anlattı.

    Ellerindeki kayıtlara göre 5 bin öğrencinin ‘Öğrenci Donanım Evi’nden yararlandığını söyleyen Şerifaki, "Eve çıkan öğrenciler öğrenci kimlikleriyle bize geliyor. Kira kontratlarını göstererek istedikleri eşyayı alıyorlar. Elimizde varsa her istediklerini geri getirmeleri kaydıyla veriyoruz. Çünkü bunların hepsi kayıtlı eşya. Alırken de verirken de kaydediyoruz. Süresi önemli değil, işleri bittiğinde kendileri geri getiriyorlar. Herhangi bir ücreti yok" dedi.

    Öğrencilerin hizmetten memnun olduğunu anlatan Şerifaki, İzmir'de fazla eşyasını bağışlamak isteyenlerin internet adresleri üzerindeki telefon numarasından kendilerine ulaşabileceğini, eşyaları bu adreslerden gidip alabileceklerini sözlerine ekledi.

    Öğrencilerin eşyası üniversiteden

    "PARA ÖDEMEDEN EŞYA ALIYORUZ"
    Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Buse Akgün, iki yıl önce ‘Öğrenci Donanım Evi’nden dolap ve yatak aldığını belirterek, "Çok memnun kalmıştık. Şimdi yeni ihtiyaçlarımız var, onlara bakacağız. Hiçbir şey ödemeden eşya alıyoruz. Öğrenci için çok güzel bir hizmet" dedi.

    Arkadaşlarıyla ev tuttuğunu ve eksik eşyaları tamamlamak için ‘Öğrenci Donanım Evi’ne başvurduğunu anlatan aynı bölüm öğrencisi Zeynep Töre ise, "Koltuk, dolap ve masa bakacağız. Eksik eşyalarım için para vermeden alabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey, eşyalar da kullanışlı" diye konuştu.

    Etiketler: Dokuz Eylül Üniversitesi , ÖĞRENCİ , Öğrenci Evi , Eşya , Üniversite
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