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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 13.11.2019 - 12:37, Son Güncelleme:/

Öğrencilere staj ve iş imkânı

İstanbul’da bulunan bir üniversite ile mühendislik firması arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda üniversitenin mühendislik fakültesi öğrencilerine staj ve iş imkânı sağlanacak.

Öğrencilere staj ve iş imkânı
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24 Ekim’de FEV Day of Future Mobility Solutions Turkey konferanının 7’ncisi gerçekleşti. Konferansta, MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve FEV Türkiye Genel Müdürü Dr. Taner Göçmez işbirliği protokolü imzaladı. Bu kapsamda, FEV Türkiye, üniversitenin mühendislik fakültesinde lisans ve yüksek lisans eğitimi alan başarılı öğrencilere, tüm projelerinde staj, yarı/tam zamanlı iş imkânı sağlayacak, üniversityle Ar-Ge ve tasarım odaklı çalışmalarda işbirlikleri yapacak.

‘FAKÜLTELERİMİZ AR-GE ÇALIŞMALARINA DESTEK ALACAK’
MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, “Aktif öğrenmeyle eğitim alan öğrencilerimizin mesleğe hazırlanmalarında ve mühendislik başta olmak üzere tüm fakültelerimizin Ar-Ge çalışmalarında destek alabilecekleri bir işbirliğine imza attık. 1978’de Almanya’da kurulan, dünyanın dört bir tarafındaki tesislerinde araç mühendisliğinin bütün alanlarında önemli başarılar elde etmiş ve bu alanlarda ayrıcalıklı bir konum edinmiş olan FEV ile işbirliği içinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

‘İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAĞIZ’
FEV Türkiye Genel Müdürü Dr. Taner Göçmez ise, “Üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayan bu protokolle, birincil önceliğimiz olan yetişmiş insan gücüne Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından olan MEF Üniversitesi aracılığıyla kolay ve hızlı erişim sağlarken, ülke istihdamına da katkı sağlayacak olmamızdan dolayı mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

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