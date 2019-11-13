Öğrencilere staj ve iş imkânı
İstanbul’da bulunan bir üniversite ile mühendislik firması arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda üniversitenin mühendislik fakültesi öğrencilerine staj ve iş imkânı sağlanacak.
24 Ekim’de FEV Day of Future Mobility Solutions Turkey konferanının 7’ncisi gerçekleşti. Konferansta, MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve FEV Türkiye Genel Müdürü Dr. Taner Göçmez işbirliği protokolü imzaladı. Bu kapsamda, FEV Türkiye, üniversitenin mühendislik fakültesinde lisans ve yüksek lisans eğitimi alan başarılı öğrencilere, tüm projelerinde staj, yarı/tam zamanlı iş imkânı sağlayacak, üniversityle Ar-Ge ve tasarım odaklı çalışmalarda işbirlikleri yapacak.
‘FAKÜLTELERİMİZ AR-GE ÇALIŞMALARINA DESTEK ALACAK’
MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, “Aktif öğrenmeyle eğitim alan öğrencilerimizin mesleğe hazırlanmalarında ve mühendislik başta olmak üzere tüm fakültelerimizin Ar-Ge çalışmalarında destek alabilecekleri bir işbirliğine imza attık. 1978’de Almanya’da kurulan, dünyanın dört bir tarafındaki tesislerinde araç mühendisliğinin bütün alanlarında önemli başarılar elde etmiş ve bu alanlarda ayrıcalıklı bir konum edinmiş olan FEV ile işbirliği içinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
‘İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAĞIZ’
FEV Türkiye Genel Müdürü Dr. Taner Göçmez ise, “Üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayan bu protokolle, birincil önceliğimiz olan yetişmiş insan gücüne Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından olan MEF Üniversitesi aracılığıyla kolay ve hızlı erişim sağlarken, ülke istihdamına da katkı sağlayacak olmamızdan dolayı mutluluk duyuyorum” diye konuştu.
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