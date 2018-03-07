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    Öğrenciler ‘Yabancı Diller Haftası’nı kutluyor

    Hürriyet Eğitim
    07.03.2018 - 13:08 | Son Güncelleme:

    Anaokulundan liseye tüm öğrenciler, ‘Yabancı Diller Haftası’ kapsamında etkinlikler, yarışmalar ve film gösterimlerine katılıyor.

    Öğrenciler, yabancı dili eğlenerek öğreniyor. İSTEK Okulları’nın tüm kampüslerinde, 5-9 Mart haftası ‘Yabancı Diller Haftası’ olarak kutlanıyor. Okulda İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Fransızca dillerinde farklı etkinlikler öğrencilerle buluşuyor.

    Anaokuluna giden miniklerden liseye giden gençlere kadar tüm öğrenciler, öğrendikleri dili düzenlenen etkinlikler sayesinde pekiştiriyor. Farklı ülke şarkılarından oluşan karaoke partileri, konuşma sınıfları, ülkeleri tanıtan sunumlar, drama çalışmaları, ünlü insanlarla ilgili tanıtımlar, hafıza oyunları, film gösterimleri gibi pek çok etkinliğe katılan öğrenciler, haftayı verimli geçirmeyi amaçlıyor.

    Öğrenciler ‘Yabancı Diller Haftası’nı kutluyor

    Etiketler: İSTEK Okulları , Yabancı Diller Haftası , Yabancı Dil , ÖĞRENCİ
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