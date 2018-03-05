Öğrenciler proje yapmaya teşvik ediliyor

Yurtdışında birçok üniversite, öğrencileri kendi isteğiyle proje yapmaya teşvik ediyor. Kadir Has Üniversitesi’nde de, Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı ve MIT Emeritus Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Berker'in öncülüğünde bu uygulama öğrencilerle buluşuyor. Uygulamayla öğrencilerin henüz lisans eğitimleri devam ederken, araştırma ve proje tecrübesi edinmesi hedefleniyor.

Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlediği konferansla uygulamayı öğrencilere duyuran Prof. Dr. Berker, lisans eğitimi alırken üniversitenin fırsatlarından yararlanmanın ve araştırma faaliyetlerinde bulunmanın çok önemli olduğunun altını çizdi. Öğrencilerin, kendi istekleri doğrultusunda istedikleri hocanın kapısını çalarak proje veya araştırma istemelerinin onları gelecek için daha donanımlı hale getireceğini dile getiren Prof. Dr. Berker, "Bu bir proje değil üniversite içinde hem öğrenciler hem de hocalar için bir hayat tarzı. Ben konferanslarda hocalarımızın neler yaptığını birer görselle öğrencilere anlattım. 300'e yakın öğrenci bu etkinliğe katıldı ve hocaların yanına gitmeye başladı" dedi.

‘ÖĞRENCİLER GERÇEK HAYAT PROJELERİNDE ÇALIŞMALILAR’

Günümüzde bir işe girebilmek için sadece lisans dersi eğitiminin yeterli olmadığını belirten Prof. Dr. Berker, "Yüz binlerce öğrencinin çözmüş olduğu bayat sınav ve ödev problemlerine kimse fazla prim vermiyor. Notların iyi olması elbette önemli ama kişinin gerçek bir hayat projesinde çalışmış olması da bekleniyor. Bir projeye başlamak, ne olduğunu tanımlamak zaten çözümün yüzde 50’si. Günümüzün üniversiteleri, öğrencilere bu imkanı verebilir, bence vermeleri de gerekir. Öğrencinin kendi isteğiyle bir proje geliştirmesi için de dördüncü sınıfı beklememesi lazım. Birinci veya ikinci sınıfta hocalarının kapılarını çalarak kendilerine bir proje verip veremeyeceklerini sormaları gerek. Eğer hocadan olumsuz cevap alırlarsa hemen diğer bir hocanın kapısını çalsınlar. Öğrenci bunu kendisine borçlu" diye konuştu.

NEDEN DERS OLARAK UYGULANMIYOR?

Bu uygulamanın bir ders olarak verilmemesini "Öğrenciler için bir zorunluluk yaratmak istemedik" şeklinde açıklayan Prof. Dr. Berker, son olarak tüm öğrencilere hangi üniversitede olursa olsunlar bir araştırmanın, projenin içinde olmaları tavsiyesinde bulundu.