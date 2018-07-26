ÖABT sınav giriş yerleri açıklandı | KPSS ÖABT sınav giriş belgesi
Öğretmen adaylarının katılım sağlayacağı KPSS ÖABT sınav giriş yerleri açıklandı. 5 Ağustos'ta yapılacak sınava ait giriş yerlerinin açıklanmasının ardından, söz konusu sınava katılım sağlayacak vatandaşlar, kendilerine ait KPSS ÖABT sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladı. Peki, ÖABT sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?
5 Ağustos'ta düzenlenecek olan ve Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin gireceği KPSS ÖABT'nin sınav giriş yerleri adayların erişimine açıldı. KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının geçtiğimiz pazar günü yapılmıştı. Gözler şimdi 5 Ağustos'ta yapılacak KPSS ÖABT sınavına çevrildi. İşte, KPSS ÖABT sınav giriş yerleri...
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ÖABT NEDİR?
ÖABT açılımıyla “Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur. 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılacak ÖABT sınav alanlarına Okulöncesi Öğretmenliği alanı da eklenmiştir.
ÖABT’ye katılacak adaylar, bu alanda sınava katılacakları alanı ve kodunu yazacaklardır. ÖABT alanını değiştirmek isteyen adaylar, bu değişikliği başvuru süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
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