KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayımlandı
5 Ağustos’ta düzenlenen 2018 KPSS ÖABT temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Adaylar ÖSYM’nin internet adresinden KPSS ÖABT soruları ve cevaplarını inceleyebilirler.
KPSS kapsamında temmuz ayında düzenlenen genel kültür-genel yetenek, eğitim bilimleri ve alan sınavlarının ardından 5 Ağustos'ta öğretmenlik alan bilgisi oturumu yapıldı. Öğretmen adaylarını ilgilendiren sınavın soruları ve cevapları ise bugün yayımlandı.
ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan duyuruda;
"5 Ağustos 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2018-ÖABT) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 07 Ağustos 2018 tarihinde saat 16.15’den itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.
2018-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
2018 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (2018-ÖABT) TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN
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