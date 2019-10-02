Mozart ödüllü Ali, kemanıyla yaşıtlarına ilham verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kemandaki yeteneğiyle henüz 13 yaşındayken Almanya'da Mozart Ödülü'ne sahip ilk yabancı unvanını elde eden Ali İnsan'ı bakanlıkta ağırladı. Genç yetenek, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla bakanlıkta verdiği konserle kendisini dinleyen öğrencilere ilham kaynağı oldu.

Malatya'dan Almanya'ya 1996'da göç eden Hüseyin ve Gülten İnsan çiftinin 15 yaşındaki oğlu Ali İnsan, Almanya'da 2017'de düzenlenen Jugend Muzisiert Yarışması'nda hem birincilik elde etti hem de Mozart'ın ‘Voi Che Sapete’ eserini çok iyi seslendirdiği için Mozart Ödülü'ne layık görüldü. Bu başarıyla Almanya'da Mozart Ödülü'ne sahip ilk yabancı unvanını elde eden İnsan, 1 Ekim’de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un daveti üzerine Ankara'ya geldi. Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Bakan Selçuk'u makamında ziyaret eden İnsan, kendisini dinlemeye gelen öğrencilere de konser verdi.

‘UMARIM HEP BÖYLE KONSERLERİM OLUR’

Ali. hem öğrencileri hem de Bakan Selçuk'u sesiyle ve kemanıyla kendine hayran bıraktı. Almanya'nın Mannheim kentinde liseye devam ettiğini ve aynı zamanda müzik okulunda eğitim aldığını söyleyen Ali, şöyle konuştu:

"Dokuz yaşından beri keman çalıyorum. Kemana çok severek başladım, çok hoşuma gitmişti. Müzikle uğraşırken kendimi iyi hissediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı’nda konser verebilmek çok gurur vericiydi. Sayın Bakanımızın daveti de beni çok mutlu, çok onore etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konserdi. Umarım ileride de hep böyle konserlerim olur. Mozart ödülünü almaktan büyük mutluluk duydum. Gelecekte hangi mesleğe yapacağına henüz karar veremedim ama kemanı asla bırakmak istemiyorum. Herkesin sporda, sanatta mutlaka bir yeteneği olabilir. Bütün arkadaşlarıma tavsiyem, mutlaka sevdikleri şeylerin üstüne gitsinler. Onun üzerinde çalışsınlar."

YETENEĞİ ANAOKULUNDAYKEN FARK EDİLDİ

Ali'nin babası Hüseyin İnsan da onun küçük yaştayken evde türkü söylediğini anlatarak "Oğlumun iyi bir müzik yeteneğine sahip olduğunu dört yaşındayken anaokulundaki öğretmenleri bize iletti. Çocuk şarkılarını çok güzel seslendiriyormuş. Öğretmeni Ali'yi bir müzik okuluna göndermemiz gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Ali'yi bir müzik okuluna götürdük. Ali ilerleyen yaşlarda kendine enstrüman olarak çok sevdiği kemanı seçti. Oğlumun başarılarıyla gurur duyuyoruz. Çocukların sanatsal yeteneğinin keşfedilip o yöne yönlendirilmeleri normal eğitimlerine de çok olumlu katkı sağlıyor. Bunu hem Ali'nin öğretmenlerinden öğrendik hem de bizzat gördük. Müzik aynı zamanda bir beyin jimnastiği yaptırıyor çocuklara. Müzikle uğraşırken beyninin her iki tarafını birlikte kullanıyorlar. Ali ile birlikte müzik okuluna giden çocukların hepsinin çok başarılı öğrenciler olduğunu görüyoruz. Bence her çocuğun sanatsal anlamda başarılı olduğu bir yönü vardır ve yönlendirilmeleri çok önemli. Burada da ailelerin dikkati ve etkisi çok büyük."



‘GAYRETİMİZ ÇOCUKLARIN YETENEKLERİ DOĞRULTUSUNDA YÖNLENDİRİLMELERİNE İMKÂN TANIMAK’

Milli Eğitim Bakanı Selçuk da Ali ile buluşmasını Instagram hesabından paylaştı. Bakan Selçuk, paylaşımında Ali gibi çocukların yeteneklerinin erken yaşlarda keşfedilmesi ve doğru bir şekilde yönlendirilmelerinin önemini belirterek şunları söyledi:

"15 yaşında, elinde kemanıyla, 'Mozart ödülü aldım' diyebilmek... Kaç kapının ardında kaç Ali var, kaçı Ali gibi ruhuna üflenen yeteneği dünyalara duyurabilecek, kaçı içindeki o coşkunun günden güne sönüp gittiğini fark bile etmeyecek bilmiyoruz... Öyle çok insanımız var ki 'Çocukken çok iyi resim yapardım, müziğe ilgiliydim, yazı yazardım ama sonra ne oldu bilmem unuttum' diyen. Ne olduğunu biliyoruz. Kendilerini keşfedemiyor, ettiklerinde muratlarını ifade edemiyorlar. Hayata geçirdiğimiz e-Rehberlik ve e-Portfolyo gibi faaliyetlerle onların kendilerini bulmalarına, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerine imkân tanıyoruz. Bugün Ali, tek başına burada, bir gün yanında onlarca arkadaşıyla çalacak buna yürekten inanıyorum."