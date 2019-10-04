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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
04.10.2019 - 12:02, Son Güncelleme:/

Milli yüzücüler üniversitelilerle buluştu

‘Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör, Bir Kulvar da Bana Ayır’ projesi kapsamında, paralimpik milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Beytullah Eroğlu, SDÜ öğrencileriyle bir araya geldi.

Milli yüzücüler üniversitelilerle buluştu
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Isparta'da paralimpik milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Beytullah Eroğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencilerine başarı hikayelerini anlattı. SDÜ ve Isparta Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan ‘Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör, Bir Kulvar da Bana Ayır’ projesi devam ediyor. 16-25 yaş arası bedensel engelli gençlerin kişisel gelişimini sağlamak ve topluma kazandırılmaları planlanan proje kapsamında paralimpik yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Beytullah Eroğlu, Isparta'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Milli yüzücüler üniversitelilerle buluştu

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda konuşan Sümeyye Boyacı, başlangıçta yüzmekten korktuğunu, ancak antrenörü sayesinde bu korkusunu yendiğini söyledi. Boyacı, 2017'de ilk dünya şampiyonasına katılarak az bir farkla birinciliği kaçırdığını belirten Boyacı, şöyle konuştu:
"Bu durum beni daha çok hırslandırdı ve daha çok çalıştım. 2018'de Avrupa Şampiyonu oldum. Bununla birlikte Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Avrupa Şampiyonu unvanını aldım. Türkiye'yi çok daha iyi temsil edebildiğimi fark ettim. 2020 Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanıyorum. Birinci olmayı gerçekten çok istiyorum. Henüz yüzme branşında madalya alan olmamış ülkemizde. Ben bir ilki gerçekleştirerek İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum."

‘DÜNYA BİZİ O KADAR ÇOK ZORLAMIŞTI Kİ, BENİ 2017'DE DÜNYA ŞAMPİYONU YAPTILAR’
Beytullah Eroğlu ise başlangıçta yedi yıl boyunca can simidiyle yüzdüğünü belirtti. Çok çalıştığını ve 2011'de Avrupa Şampiyonu olduğunu hatırlatan Eroğlu, "2016'da ülke olarak zor bir dönemden geçtik. Benim de öyle bir huyum vardır ki, beni ne kadar zorlarsa ben de onu o kadar çok isterim. Dünya bizi o kadar çok zorlamıştı ki, beni 2017'de dünya şampiyonu yaptılar. Yenilmedik ve yenilmeyeceğimizi göstermek için hep daha çok çalıştım" dedi.

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