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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
10.07.2019 - 10:43, Son Güncelleme:/

Mezuniyete bebekleriyle geldiler

2018-2019 öğretim dönemi sonunda binden fazla kişinin mezun olduğu vakıf üniversitesinde, üç öğrenci diploma törenine bebekleriyle katıldı.

Mezuniyete bebekleriyle geldiler
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Çankaya Üniversitesi, Balgat Kampüsü’nde gerçekleştirilen törende, 2018-2019 dönem mezunlarıyla vedalaştı. Törene öğrenciler, aileler ve akademisyenlerin yanı sıra Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp, Rektör Prof. Dr. Can Çoğun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Müfit Gülgeç ile Prof. Dr. H. Selçuk Geçim, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Yargıtay üyeleri milletvekilleri ve bürokratlar da katıldı. Öğrenciler, diplomalarını alırken, aileleri de onlara eşlik etti. En büyüğü bir yaşında olan üç bebek de diplomalarını almaya gelen anne-babalarını yalnız bırakmadı.

‘ÇAĞDAŞ BİREYLER OLMANIZI BEKLİYORUZ’
Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp, mezunlarına şöyle seslendi:
“Hepinizi yürekten kutluyorum. Sizlerden beklentimiz; tarihini ve öz değerlerini çok iyi bilen, bilgiye önem veren ve üreten, ileri görüşlü, yaratıcılığı gelişmiş, düşünceye saygılı, sorunlara duyarlı, Türkçe’yi doğru kullanan, okuyan ve araştıran çağdaş bireyler olmanız. Ve sizden sonraki kuşakları da aynı anlayışla yetiştirmeniz.”

‘BİZLERİ UNUTMAYIN’
Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, öğrencilerinin bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel, spor ve sanat aktivitelerine katıldıklarını ve birçok başarı elde ettiklerini söyledi. Çoğun, “Bundan sonra yaşamınızdaki başarınız kişisel yeteneklerinize, çalışma azminize, kararlılığınıza ve çevrenizle uyumunuza bağlı. Üniversitenizi, arkadaşlarınızı ve bizleri unutmayın. Bu yuvanın kapılarının daima sizlere açık olacağını bilin. Mezuniyetinizi gönülden kutluyor, hepinize başarılı, sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum” dedi.

Mezuniyete bebekleriyle geldiler

BEBEKKEN MEZUNİYET HEYECANI YAŞADILAR
İki yıl önce İç Mimarlık Bölümü’nü bitiren Fatma İlbars, bu sene de çift ana dal yaptığı Mimarlık’tan mezun oldu. Törene 10 aylık bebeği Ertuğrul ile katılan ‘Şeref Öğrencisi’ İlbars, “Hamilelik dönemimde zor dersler aldım, sabaha kadar uyumadım. Ancak sınıf arkadaşlarım ve hocalarım bana çok destek oldu” diye konuştu.

DİPLOMAYI İKİ ÇOCUĞUYLA ALDI
Mimarlık bölümü mezunu Oğuzhan Uçak’ı dört yaşındaki oğlu Niyazi Yinal ve bir yaşındaki kızı Denef yalnız bırakmadı. Sahneye çocuklarıyla beraber çıkan Uçak, şunları söyledi:
“Daha önce iki yıl inşaat bölümü okumuştum. 3-4 sene inşaat sektöründe çalıştıktan sonra üniversite sınavına girdim ve mimarlık eğitimi almaya başladım. Üniversite yıllarımda baba oldum.”

Mezuniyete bebekleriyle geldiler

ŞAKAYDI GERÇEK OLDU
Törene bebeğiyle katılanlardan biri de mühendislik fakültesi mezunu Dilan Hakbilen’di. Geçen yıl evlendiğini, son sınıfta ise hamilelik süreci geçirdiğini anlatan Hakbilen, törene 2.5 aylık bebeği Cömert Kaan ile katıldı. Hakbilen, “Bebeğimle birlikte törene katılmak değişik ve güzel bir duyguydu. Arkadaşlarımla ve ailemle bunun şakasını yapardık, gerçek oldu” dedi.

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