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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
27.12.2018 - 15:18, Son Güncelleme:/

Meyve tabağı okul kantinine girdi

Manisa'da Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında bir lisenin kantininde 2 liraya meyve tabağı ve 1 liraya taze sıkılmış meyve suyu satışı başlatıldı.

Meyve tabağı okul kantinine girdi
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Manisa'nın Demirci ilçesindeki bir lisenin kantininde ambalajlı meyve suyu yerine 2 liraya meyve tabağı ve 1 liraya taze sıkılmış meyve suyu satışı yapılıyor. Gevher Necibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Taştekin, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde devam eden proje kapsamındaki uygulamalarla ‘Beslenme Dostu Okul’ sertifikasını aldıklarını belirtti.

Proje uygulamalarına okul kantininden başladıklarını anlatan Taştekin, bisküvi, gofret, çikolata ve kek gibi ürünlerin kaldırılmasının ardından öğrencilerin meyvelere ulaşımına destek olma kararı aldıklarını söyledi. Taştekin, "Bu kapsamda okulumuz kantininde 1 liraya taze sıkılmış meyve suyu ve 2 liraya meyve tabağı veriyoruz. Paketli meyve suları yerine taze meyve suyu ve meyve tabağıyla öğrencilerin sağlıklı beslenmelerine katkı vermek istedik. Bu şekilde derslere olan motivasyonları artarken hazır yiyeceklerin zararlarından da koruyoruz" dedi.

Meyve tabağı okul kantinine girdi

10’uncu sınıf öğrencisi Gamze Karaçam, meyve tüketiminin derslerindeki başarıyı artırdığını söyledi.

Öğrencilerden Alperen Akuzu da satışa sunulan meyve tabaklarının tamamının tüketildiğini belirtti. Akuzu, "Fiyatları çok uygun, hatta sembolik bir ücret var. Arkadaşlarımla beraber ilk ders zilinin çalmasının ardından soluğu kantinde alıyoruz. Bizim için bu artık bir alışkanlık oldu. Meyve suyumuzu içmeden ikinci derse girmiyoruz. Projeyi, ilçedeki diğer okullarda eğitim gören arkadaşlarımla da paylaştım. Çok şaşırdılar. Hepsi aynı uygulamanın kendi okullarında da başlamasını istiyor. Umarım Türkiye'deki bütün okullara örnek olur ve bütün öğrenciler, günlük taze meyve tüketir" diye konuştu.

Meyve tabağı okul kantinine girdi

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