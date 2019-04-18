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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
18.04.2019 - 15:46, Son Güncelleme:/

Meraklı öğrenciler buluşacak

Çekmeköy’de özel bir okulun ‘Makers Kulübü’ tarafından 4 Mayıs’ta maker etkinliği gerçekleştirilecek. Programda, öğrenmekten ve paylaşmaktan keyif alan meraklı öğrenciler bir araya getirilerek, ‘maker’ların yaptığı ürün ve projeler de tanıtılacak.

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İELEV Okulları 125. Yıl Yerleşkesi’nde ‘İELEV School Maker Faire’ adıyla etkinlik gerçekleştirilecek. 4 Mayıs’ta yapılacak programa, İnovasyon İçin Eğitim Vakfı kurucularından Doç. Dr. Gamze Sart ve Üretken Akademi Kurucusu Kadircan Kırkkoyun’un konuşmacı olarak katılacak. Gün boyu devam edecek etkinlikte, atölye çalışmaları ve stantlarda proje sunumları gerçekleştirilecek. Amaç, öğrenmekten ve paylaşmaktan keyif alan meraklı öğrencileri bir araya getirerek, makerların yaptığı ürün ve projeleri de paylaşmalarını sağlamak.

ROBOTİK YARIŞMASI DA DÜZENLENECEK
Dünyanın saygın yarışmalarından olan ‘RoboRave’ adlı robotik yarışması da bu yıl ilk kez ‘İELEV Maker Faire’de gerçekleşecek. Öğrencilere, robotları nasıl tasarlayacaklarını, inşa edeceklerini, programlayacaklarını ve test edeceklerini öğreten robotik yarışmasında; öğrencilerin, öğrenirken eğlenmelerini sağlayarak, takım çalışmasına da alıştırılmaları hedefleniyor. Atölye sunumları ve ‘RoboRave Yarışması’na katılmak isteyenler, 17 Nisan’a kadar http://makerfaire.ielev.k12.tr/ adresindeki başvuru formlarının doldurabilir.

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