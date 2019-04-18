Meraklı öğrenciler buluşacak
Çekmeköy’de özel bir okulun ‘Makers Kulübü’ tarafından 4 Mayıs’ta maker etkinliği gerçekleştirilecek. Programda, öğrenmekten ve paylaşmaktan keyif alan meraklı öğrenciler bir araya getirilerek, ‘maker’ların yaptığı ürün ve projeler de tanıtılacak.
İELEV Okulları 125. Yıl Yerleşkesi’nde ‘İELEV School Maker Faire’ adıyla etkinlik gerçekleştirilecek. 4 Mayıs’ta yapılacak programa, İnovasyon İçin Eğitim Vakfı kurucularından Doç. Dr. Gamze Sart ve Üretken Akademi Kurucusu Kadircan Kırkkoyun’un konuşmacı olarak katılacak. Gün boyu devam edecek etkinlikte, atölye çalışmaları ve stantlarda proje sunumları gerçekleştirilecek. Amaç, öğrenmekten ve paylaşmaktan keyif alan meraklı öğrencileri bir araya getirerek, makerların yaptığı ürün ve projeleri de paylaşmalarını sağlamak.
ROBOTİK YARIŞMASI DA DÜZENLENECEK
Dünyanın saygın yarışmalarından olan ‘RoboRave’ adlı robotik yarışması da bu yıl ilk kez ‘İELEV Maker Faire’de gerçekleşecek. Öğrencilere, robotları nasıl tasarlayacaklarını, inşa edeceklerini, programlayacaklarını ve test edeceklerini öğreten robotik yarışmasında; öğrencilerin, öğrenirken eğlenmelerini sağlayarak, takım çalışmasına da alıştırılmaları hedefleniyor. Atölye sunumları ve ‘RoboRave Yarışması’na katılmak isteyenler, 17 Nisan’a kadar http://makerfaire.ielev.k12.tr/ adresindeki başvuru formlarının doldurabilir.
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