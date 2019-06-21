MEB velilerden ‘ara tatil’ önerisi bekliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim döneminde uygulanmaya başlanacak olan ara tatillerde çalışan velileri zor durumda bırakmayacaklarını söyledi.
Bu konuya çözüm getirmek için hazırlıklarının sürdüğünü belirten Selçuk, velilerden önerileri beklediklerini de ekledi. Instagram hesabında gelecek eğitim döneminde kasım ve nisan aylarında uygulanacak ara tatilleri hatırlatan Selçuk şu bilgileri verdi: “Dediniz ki ‘Çalışan anne babalar ne yapacaklar? Çocuklar evde, biz işteyiz.’ Haklısınız. Bu konuyla ilgili çözüm çalışmalarımız devam ediyor. Çalışan velileri zor durumda bırakmayacağız. Örneğin gençlik spor kamplarının ara tatillerde öğrencilerimize tahsis edilmesi, TÜBİTAK ve benzeri kuruluşlarla bilim kampları ve fuarları düzenlenmesi, çeşitli federasyonlarca özel programlar hazırlanması gibi birçok düzenleme yapıyoruz. Yine aynı şekilde, okullarımız bünyesindeki halk eğitim merkezlerindeki atölyeleri, laboratuvarı ve benzeri ortamları çocuklarımız için hizmete açmayı planlıyoruz. Sizin önerilerinizi de bekliyoruz.”
Amaçlarının öğretmenlerin eğitimine öğrencisiz bir ortamda devam edebilmek ve öğrencilere de zaman zaman daha eğlenceli faaliyetlerle soluk aldırabilmek olduğunu belirten Selçuk, “Lütfen endişelenmeyin ve güvenin. Çocuklarımız için her şeyi bu kadar detaylı çalışıp, ince eleyip sık dokurken sizleri zor durumda bırakacak bir düzenleme içinde bulunmayacağımızdan emin olun” dedi.
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