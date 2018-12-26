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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
26.12.2018 - 18:03, Son Güncelleme:/

MEB öğretmenlerin nöbet görevlerine açıklık getirdi

MEB tarafından illere gönderilen yazıya göre, okullarda öğretmen ve müdür yardımcıları tarafından yerine getirilen nöbet görevi, insani ihtiyaçlar dikkate alınarak düzenlenecek. Özellikle öğle arası dinlenme ve yemek ihtiyacı göz önünde bulundurularak nöbet görevi dönüşümlü yapılacak ve öngörülen ek ders ücreti tam ödenecek.

MEB öğretmenlerin nöbet görevlerine açıklık getirdi
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından illere gönderilen yazıya göre, okullarda öğretmen ve müdür yardımcıları tarafından yerine getirilen nöbet görevi, insani ihtiyaçlar dikkate alınarak düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, okullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesinde güvenlik ve disiplinin önemini belirtilerek, bu amaçla öğretmen ve müdür yardımcıları için nöbet görevinin öngörüldüğüne değinildi. İlgili mevzuat uyarınca müdür yardımcıları ve öğretmenlere nöbet görevleri için üç saati geçmemek üzere ek ders ücretinin ödendiği bildirilen yazıda, bu görev sırasında temel insani ihtiyaçların karşılanması için verilen araların bu görevin tam olarak yerine getirilmediği sonucunu doğurmayacağı vurgulandı. Yazıda, mevzuatta öngörüldüğü şekilde yerine getirilmesi istenen nöbet görevinin, öğretmen ve müdür yardımcılarının insani ihtiyaçlarının dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Özellikle öğle arası dinlenme ve yemek ihtiyacı göz önünde bulundurularak, nöbet görevinin dönüşümlü yapılmasına imkân tanınması gerektiği bildirildi.

Nöbet sırasında verilen araların görevin fiilen ve tam olarak yerine getirilmemesi anlamına gelmeyeceği vurgulanan yazıda, bu nedenle nöbet görevi için öngörülen ek ders ücretinin tam olarak ödenmesi gerektiği belirtildi.

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