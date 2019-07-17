MEB LGS yerleştirme sonuçları için ne zaman açıklama yapacak? Nakiller ne zaman?
LGS yerleştirme sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirmesi sürüyor. Lise eğitimine başlayacak olan binlerce öğrencinin merakla araştırdığı Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS yerleştirme sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, MEB, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Hayalindeki liseye yerleşmek isteyen öğrencilerin merakla araştırdığı MEB LGS sonuçları, belirtilen tarihte erişime açılacak. Tercih yapmayan öğrenciler ise doğrudan açıköğretim lisesine yerleştirilecek. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak ve nakiller ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS tercihlerinin ardından yerleştirme sonuçları 22 Temmuz’da ilan edilecek. Liseler için yerleştirmeye esas nakiller iki dönemde yapılacak. Her bir dönemde sınavla, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar için de en fazla üçer okul tercihi olacak. Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu, meslekî ve teknik Anadolu, Anadolu imam hatip) en fazla iki lise seçilebilecek.
Öğrenciler istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru döneminde ‘Meslekî Eğitim Merkezleri’ni de tercih edebilecek. Nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek.
TERCİH YAPMAYAN ÖĞRENCİLER NE OLACAK?
Tercih yapmayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemi tarafından otomatik olarak açık liselere yerleştirilecek.
NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Birinci nakil tercih başvurularının alınması 29 Temmuz-2 Ağustos arasında. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos’ta alınacak, sonuçları 10 Ağustos’ta ilan edilecek.
YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları’nca yerleştirme başvuruları 19-23 Ağustos’ta alınacak. Sonuçları ise 6 Eylül’de duyurulacak.
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