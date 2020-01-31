MEB 750 öğretmen alımı için başvuru takvimi yayımlandı!

MEB 750 öğretmen alımı başvurusu için detayları yayımlayan bakanlık, kurumun aradığı başvuru şartları hakkında bazı bilgiler verdi. Peki, MEB 750 engelli öğretmen alımı için süreç nasıl ilerleyecek? İşte, engelli öğretmen alımı başvuru şartları ve detaylı bilgiler

ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Engelli öğretmen alımı için başvuru şartları şu şekilde olacak;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,



2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)



3. 2016 veya 2018 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından [EKPSS (Lisans Düzeyi)] 50 ve daha üzeri puan almış olmak, (Her iki sınava giren adaylar açısından daha yüksek olan EKPSS sonucuna göre işlem yapılacaktır.)



4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,



5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,



6. Atama işlemi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararında “Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı /

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlama şartına bağlı olanlar bakımından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,



7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,



8. Öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,



9. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.



10. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen ünvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.



11. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır.

ENGELLİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1. Adaylar, başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takvimi çerçevesinde yapacaklardır.



2. Başvurular şahsen veya noter aracılığıyla vekâlet verilen kişiler vasıtasıyla yapılabilecektir.



3. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.



4. Başvurularını onaylatmak üzere adaylarca bir il/ilçe millî eğitim müdürlüğü belirlenecektir.



5. Adaylar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte bulunabilecektir.



6. 10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum.” veya “Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.



7. Elektronik başvuru formunu dolduran aday, takvim süresi içerisinde başvuruda istenecek belgelerle birlikte başvuru esnasında belirlediği il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gidecektir.



8. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince adayın ibraz ettiği belgeler incelenecek ve uygun olan başvurular sistem üzerinden onaylanacaktır.



9. Onaylanan Elektronik Başvuru Formundan üç adet çıktı alınarak aday ve ilgili birim amirince (il millî eğitim müdür yardımcısı/il millî eğitim şube müdürü/ilçe millî eğitim şube müdürü) imzalanacak ve ikisi adaya geri verilecek diğer onaylı nüsha başvuru belgeleri ile birlikte il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.