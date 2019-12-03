Matemaik öğretmenlerini buluşturan zirve
Matematik öğretmeni Tarsus’ta buluştu. ‘Matematik Öğretmenleri 6. Paylaşım Zirvesi’, bu yıl ‘Paylaşmak için…’ sloganıyla düzenlendi. Öğretmenler, geleceğin eğitim ve öğretim yaşamına katkıda bulunacak çalışmalarını paylaştı.
Türkiye’nin matematik öğretmenlerini bir araya getiren ‘Matematik Öğretmenleri Paylaşım Zirvesi’nin altıncısı bu yıl Tarsus’ta yapıldı. Zirve, Özel Tarsus SEV Ortaokulu’nun ev sahipliğinde yapıldı. Bu yıl ‘Paylaşmak için…’ sloganıyla düzenlenen zirve, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 170 matematik öğretmenini buluşturdu. Katılımcılar, geleceğin eğitim ve öğretim yaşamına katkıda bulunacak çalışmaları, fikirleri paylaşma imkânı buldu. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Sedat Örsel, ağaç ve insan arasındaki benzerliklere dikkat çekerek, eğitimin temelinin öğretmen olduğunu söyledi. Açılış konuşmasının ardından başlayan eş zamanlı oturumlarda matematik alanıyla ilgili bilgi paylaşımları yapıldı.
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