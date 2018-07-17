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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Önder ÖNDEŞ
17.07.2018 - 01:28, Son Güncelleme:

Matematik olimpiyatlarından altın madalyayla döndü

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Matematik olimpiyatlarından altın madalyayla döndü

İstanbul Erkek Lisesi’nden bu yıl mezun olan Nurullah Giray Kuru, ‘59’uncu Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda 107 ülkeden 600 öğrenciyi geride bırakarak, altın madalyanın sahibi oldu. Sadece 11 kişinin çözebildiği çok zor bir soruyu doğru cevapladı. Matematiğe tutkusu olduğunu söyleyen Kuru, bu dersten korkanlara ise ‘cesaretli’ olmasını öneriyor.

İstanbul Erkek Lisesi’nden bu yıl mezun olan Nurullah Giray Kuru, matematikte dünyanın en iyi öğrencilerini geride bıraktı. Kuru, 107 ülkeden 600 öğrencinin kıyasıya mücadele ettiği ‘59’uncu Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda çok zor soruları yanıtlayarak 50 altın madalyadan birini kazandı. Türk takımı, ayrıca bir gümüş ve dört bronz madalya da aldı. Hürriyet’in ulaştığı Kuru, çocukluğundan beri matematiğe tutku duyduğunu belirterek, bu dersten korkanlara cesaretle üzerine gitmelerini öneriyor. Kuru, matematikte elde ettiği başarıları ve çalışmalarını şöyle anlatıyor:

BENİM İÇİN BİR TUTKU

“Matematiği sevmek için çaba harcamadım. Çocukluğumdan beri bu alana tutku duyuyorum. Elimde ilkokuldan beri hep bir matematik kitabı olur. Boş zamanlarımda soru çözmek, matematikle ilgili okumak ve konuşmaktan çok büyük keyif alıyorum. Babam ve annem de beni bu konuda hep destekledi. Romanya’daki olimpiyata hazırlanırken, önceki yıllarda çıkmış soruları çözdüm, alıştırmalar yaptım. Kendimi okulda öğrendiklerimle sınırlamadan, başka kaynaklardan da faydalandım.

Uluslararası Matematik Olimpiyatları’na ülkelerindeki yarışmalarda derece elde eden öğrenciler katılıyor. 2017’de ‘TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları’ndan matematik alanında altın madalyayı alarak, Romanya’daki büyük yarışmaya katılmaya hak kazandım. Türk takımında benimle birlikte altı arkadaşım daha vardı. 107 ülkeden lise düzeyinde en iyi öğrencilerle yarıştık. Arkadaşlarımdan Mehmet Ali Yıldırım, gümüş madalya elde etti. Halil İbrahim Gözeten, Halil Özkan, Ömer Topaloğlu ve Özgen Şafak Karakuş bronz madalya kazandı.

Matematik olimpiyatlarından altın madalyayla döndü

Özgen Şafak Karakuş - Ömer Topaloğlu - Nurullah Giray Kuru - Halil Özkan - Mehmet Ali Yıldırım - Halil Alperen Gözeten

6 SORUYU 9 SAATTE ÇÖZDÜK

Yarışma büyük bir basketbol salonunda yapıldı. Her öğrenci için birer masa kuruldu. İki oturumda sorular çözüldü. Her birinde yer alan 3’er soru için 4.5 saatimiz vardı. Altı soruyu dokuz saatte çözdük. Süre başladığı anda salonda büyük bir sessizlik oldu. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmak için ter döktü. Yarışmadaki sorular çok boyutlu ve zorlayıcı. Lise düzeyi için en zor ve çok zekice hazırlandıklarını fark ediyorsunuz. Hemen bitirmeniz mümkün değil. Derin düşünmeli ve tüm birikiminizi kullanmalısınız.

DOĞRU YAPAN 11 KİŞİDEN BİRİYİM

Yarışmada tek bir altın madalya yok. Altı soru için elde edebileceğiniz en yüksek puan 42. Burada 30 puan üstündeyseniz, bu ödüle layık görülüyorsunuz. Ben 31 puan elde ederek, 50 öğrenci arasında yer aldım. Ayrıca sınavda sadece 11 katılımcının çözebildiği çok zor bir soruyu da doğru cevapladım. Bu da beni bir adım öne taşıdı. Daha basit bir soruda yaptığım küçük hata olmasaydı, daha yüksek bir skor alabilirdim.

Türkiye’de matematikte başarımız yüksek değil. Birçok öğrenci matematikten korkarak, ondan kaçıyor. Sonuçta yeterince öğrenemiyorlar. Ancak bu korkunun önemli bir nedeni, matematiği gözlerinde fazla büyütmeleri. Bunu yaptıkça korku da artıyor. Arkadaşlarım, üzerine cesaretle gittiklerinde öğrenmeye başladıklarını ve endişelerinden kurtulduklarını görecek.”

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