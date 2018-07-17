Matematik olimpiyatlarından altın madalyayla döndü

İstanbul Erkek Lisesi’nden bu yıl mezun olan Nurullah Giray Kuru, matematikte dünyanın en iyi öğrencilerini geride bıraktı. Kuru, 107 ülkeden 600 öğrencinin kıyasıya mücadele ettiği ‘59’uncu Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda çok zor soruları yanıtlayarak 50 altın madalyadan birini kazandı. Türk takımı, ayrıca bir gümüş ve dört bronz madalya da aldı. Hürriyet’in ulaştığı Kuru, çocukluğundan beri matematiğe tutku duyduğunu belirterek, bu dersten korkanlara cesaretle üzerine gitmelerini öneriyor. Kuru, matematikte elde ettiği başarıları ve çalışmalarını şöyle anlatıyor:

BENİM İÇİN BİR TUTKU

“Matematiği sevmek için çaba harcamadım. Çocukluğumdan beri bu alana tutku duyuyorum. Elimde ilkokuldan beri hep bir matematik kitabı olur. Boş zamanlarımda soru çözmek, matematikle ilgili okumak ve konuşmaktan çok büyük keyif alıyorum. Babam ve annem de beni bu konuda hep destekledi. Romanya’daki olimpiyata hazırlanırken, önceki yıllarda çıkmış soruları çözdüm, alıştırmalar yaptım. Kendimi okulda öğrendiklerimle sınırlamadan, başka kaynaklardan da faydalandım.

Uluslararası Matematik Olimpiyatları’na ülkelerindeki yarışmalarda derece elde eden öğrenciler katılıyor. 2017’de ‘TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları’ndan matematik alanında altın madalyayı alarak, Romanya’daki büyük yarışmaya katılmaya hak kazandım. Türk takımında benimle birlikte altı arkadaşım daha vardı. 107 ülkeden lise düzeyinde en iyi öğrencilerle yarıştık. Arkadaşlarımdan Mehmet Ali Yıldırım, gümüş madalya elde etti. Halil İbrahim Gözeten, Halil Özkan, Ömer Topaloğlu ve Özgen Şafak Karakuş bronz madalya kazandı.

Özgen Şafak Karakuş - Ömer Topaloğlu - Nurullah Giray Kuru - Halil Özkan - Mehmet Ali Yıldırım - Halil Alperen Gözeten

6 SORUYU 9 SAATTE ÇÖZDÜK

Yarışma büyük bir basketbol salonunda yapıldı. Her öğrenci için birer masa kuruldu. İki oturumda sorular çözüldü. Her birinde yer alan 3’er soru için 4.5 saatimiz vardı. Altı soruyu dokuz saatte çözdük. Süre başladığı anda salonda büyük bir sessizlik oldu. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmak için ter döktü. Yarışmadaki sorular çok boyutlu ve zorlayıcı. Lise düzeyi için en zor ve çok zekice hazırlandıklarını fark ediyorsunuz. Hemen bitirmeniz mümkün değil. Derin düşünmeli ve tüm birikiminizi kullanmalısınız.

DOĞRU YAPAN 11 KİŞİDEN BİRİYİM

Yarışmada tek bir altın madalya yok. Altı soru için elde edebileceğiniz en yüksek puan 42. Burada 30 puan üstündeyseniz, bu ödüle layık görülüyorsunuz. Ben 31 puan elde ederek, 50 öğrenci arasında yer aldım. Ayrıca sınavda sadece 11 katılımcının çözebildiği çok zor bir soruyu da doğru cevapladım. Bu da beni bir adım öne taşıdı. Daha basit bir soruda yaptığım küçük hata olmasaydı, daha yüksek bir skor alabilirdim.

Türkiye’de matematikte başarımız yüksek değil. Birçok öğrenci matematikten korkarak, ondan kaçıyor. Sonuçta yeterince öğrenemiyorlar. Ancak bu korkunun önemli bir nedeni, matematiği gözlerinde fazla büyütmeleri. Bunu yaptıkça korku da artıyor. Arkadaşlarım, üzerine cesaretle gittiklerinde öğrenmeye başladıklarını ve endişelerinden kurtulduklarını görecek.”