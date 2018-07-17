‘Makamda değil sınıfta olun’
Yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya gelerek, şikayet hattı 147’nin kaldırılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, şu mesajı verdi: “Adalet esasımız olacak. Varoluş nedenimiz çocuk, davamız çocuk. Ego davamız olmamalı. İlke temelli çalışalım, referans temelli değil. Gerçek bir ekip oluşturun. Çocuğun, devletin hukukunu koruyun. Personelinizi ezdirmeyin. Üzerinizdeki baskıları azaltmaya çalışacağız. Koltuğunuzda fazla oturmayın. Öğretmenler odasında, sınıfta olun. Vicdanı, hayali, kalbi olmayan öğretmenlik yapamaz. İşe okul müdürü seçiminden başlayacağız. Önce okul müdürleri motive edilecek, onlar aracılığıyla da öğretmenler. Okul müdürü adil ve dirayetli olmalı.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle