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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
03.07.2019 - 16:59, Son Güncelleme:/

Liselilerden çevre kirliliğine karşı atık pil ünitesi

Konya'da lise öğrencilerinin geliştirdiği, elektrikle çalışan ‘Altilium Atık Pil Ünitesi’, haznesine atılan pillerin doluluğunu ölçerek boşları tutuyor, diğerlerini ise iade ediyor.

Liselilerden çevre kirliliğine karşı atık pil ünitesi
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Konya'da beş lise öğrencisinin geliştirdiği ‘Altilium Atık Pil Ünitesi’, haznesine atılan pillerin durumunu ölçerek boş olanları tutuyor, doluları ise geri veriyor.

İKİ AYDA TAMAMLANDI
Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Betül Kaymaz, Havva Ece Küçük, Yüksel Caner Mülazımoğlu, Ebubekir Hamza Kemik ve Serdar Ramazan Yıldırım, çevre kirliliğini önlemek ve enerji israfının önüne geçmek amacıyla proje hazırladı. Öğrenciler, okul yönetimi ve öğretmenlerinin desteğiyle, ‘Altilium Atık Pil Ünitesi’ adını verdikleri, elektrikle çalışan, kutu görünümündeki makineyi iki ayda tamamladı. Çalışma, Sabancı Vakfı ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı işbirliğinde ‘Yarını İnşa Et’ temasıyla düzenlenen yarışmada derece alarak, ödüle layık görüldü.

Öğrencilerin hazırladığı ünite, haznesine atılan pilin doluluk oranını ölçebiliyor. Boş pili haznesinde tutarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlayan ünite, dolu pili de iade ederek enerji tasarrufunu mümkün kılıyor. İnsanları boş pillerin geri dönüşüme kazandırılmasına teşvik amacıyla, ünitenin ödüllendirme sistemi de bulunuyor. Üniteyle, hazneye boş pil atanların ulaşım kartına puan yükleniyor.

‘GERİ DÖNÜŞÜMÜ TEŞVİK EDİYOR’
Okulun öğretmenlerinden proje danışmanı Mustafa Güneş, öğrencilerinin hazırladığı projeyle liseyi bir adım önde tamamlayacağını söyledi. Güneş, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:
"Öğrencilerimiz, kendilerini geliştirme fırsatını da bularak hem ülkemize faydalı hem de çevre bilinci içeren bir proje hazırladı. Atık piller normalde 300 yıl doğada kaybolmuyor. Öğrencilerimizin bunun önüne geçmek için geliştirdiği cihaz, ulaşım kartları veya herhangi bir wi-fi alıcı kartına puan yükleyerek geri dönüşümü teşvik ediyor. Normalde okullarda veya çevrede atık pil toplama kutuları var ama çok dikkati çekmiyor, insanları da teşvik etmediği için atık piller maalesef çöplere atılıyor. Bu da çevre kirliliğine sebep oluyor. Bu ünite geliştirilerek kentlerde yoğun kullanılması sağlanırsa çevre kirliliği daha aza indirilebilir.”

‘AMACIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYE KATKIDA BULUNMAK’
Projeyi hazırlayanlardan 12’nci sınıf öğrencisi Betül Kaymaz da amaçlarının sürdürülebilir çevre ve insan sağlığına katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Atık pillerin insan sağlığına ve çevreye ciddi zararlar verdiğini belirten Kaymaz, şöyle konuştu:
"Şu anki atık pil toplama kutularının yeterli olmadığını gördük. Bu yüzden Altilium'u geliştirdik. Altilium, çevre kirliliğini önlemekle beraber aynı zamanda insanların dikkatini çekiyor ve enerji israfını önlüyor. Cihazımız, haznesine atılan pil doluysa enerji israfını önlemek için size iade ediyor. Boşsa pili haznesine alıp, makineye yaklaştıracağınız ulaşım kartınıza yükleme yaparak sizi ödüllendiriyor. Böylece hem farkındalık oluşturuyor hem de çevre kirliliğini önlemiş oluyor.

Süreç bizim için zordu. Ders çıkışlarında okulda kalıyor, hafta sonları da gelip proje üzerine çalışıyorduk. Sonuç olarak çalışmalarımızın karşılığını aldık. Mutluyuz."

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