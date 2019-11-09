Liseleri yeniden tasarlayacaklar
Türkiye Özel Okullar Derneği Komisyonu üyelerinin işbirliğiyle her yıl, farklı bir temada sempozyum veya çalıştaylar düzenleniyor. Bu çalışmalarda Milli eğitim sistemi içerinde yer alan uygulamalar, yöntemler ve sorunlar görüşülerek çözüm önerileri konuşuluyor ve okulların kazanımları arttırılmaya çalışılıyor.
Türkiye Özel Okullar Derneği Komisyonu üyelerinin işbirliğiyle her yıl, farklı bir temada sempozyum veya çalıştaylar düzenleniyor. Bu çalışmalarda Milli eğitim sistemi içerinde yer alan uygulamalar, yöntemler ve sorunlar görüşülerek çözüm önerileri konuşuluyor ve okulların kazanımları arttırılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda 14 Aralık’da MEF Okulları’nın ev sahipliğinde ‘VIII. Ortaöğretim Çalıştayı’ gerçekleştirilecek. Çalıştayın bu yılki konusu ‘Yeni Ortaöğretim Tasarımı’ olarak belirlendi.
‘Yeni Ortaöğretim Tasarımı’na özel okullar açısından bakıldığında, uygulamada yaşanabilecek sıkıntılar ve onlara çözüm önerileri konuşulacak. 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, ‘Yeni Ortaöğretim Tasarımı’ çalıştayında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bürokratları, akademisyenler ve eğitim yöneticileri konuşmacı olacak. Çalıştayın açılış konuşmalarını ise MEF Okulları Kurucu Temsilcisi-Genel Müdürü Erdoğan Bozdemir, TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran yapacak.
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