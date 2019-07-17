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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
17.07.2019 - 15:57, Son Güncelleme:/

Lisans tamamlama başvuruları başladı

YÖK, sağlık ve ilahiyat alanlarında önlisans programlarından mezunların, lisans tamamlama başvuru ve tercihlerini 24 Temmuz'a kadar alacak.

Lisans tamamlama başvuruları başladı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından sağlık ve ilahiyat alanlarında önlisans programlarından mezun adayların, lisans tamamlama başvuru ve tercihleri 24 Temmuz'a kadar alınacak. İlahiyat alanında lisans tamamlama programına, 18 Mayıs 2018'den önce ilahiyat önlisans programından mezun olan tüm adaylar başvurabilecek. YÖK'ün belirlediği sağlık önlisans programlarından 19 Kasım 2014'ten önce mezun olan adaylar da sağlık lisans tamamlama programına başvuruda bulunabilecek. Adaylar, başvuru ve tercihlerini 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar YÖK'ün resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirecek. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecek.

Yerleştirme işlemleri, adayların mezuniyet not ortalamalarının iki katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak yapılacak. Başvuru ve tercih sürecinde, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, alanı ve not ortalamaları YÖKSİS veri tabanından otomatik olarak alınacak. Bilgilerinde hata olanların, başvuru ve tercih süresi içerisinde, mezun oldukları yükseköğretim kurumuna başvurarak bilgilerinin düzeltilmesini sağlaması gerekiyor.

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