Lisans tamamlama başvuruları başladı
YÖK, sağlık ve ilahiyat alanlarında önlisans programlarından mezunların, lisans tamamlama başvuru ve tercihlerini 24 Temmuz'a kadar alacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından sağlık ve ilahiyat alanlarında önlisans programlarından mezun adayların, lisans tamamlama başvuru ve tercihleri 24 Temmuz'a kadar alınacak. İlahiyat alanında lisans tamamlama programına, 18 Mayıs 2018'den önce ilahiyat önlisans programından mezun olan tüm adaylar başvurabilecek. YÖK'ün belirlediği sağlık önlisans programlarından 19 Kasım 2014'ten önce mezun olan adaylar da sağlık lisans tamamlama programına başvuruda bulunabilecek. Adaylar, başvuru ve tercihlerini 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar YÖK'ün resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirecek. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecek.
Yerleştirme işlemleri, adayların mezuniyet not ortalamalarının iki katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak yapılacak. Başvuru ve tercih sürecinde, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, alanı ve not ortalamaları YÖKSİS veri tabanından otomatik olarak alınacak. Bilgilerinde hata olanların, başvuru ve tercih süresi içerisinde, mezun oldukları yükseköğretim kurumuna başvurarak bilgilerinin düzeltilmesini sağlaması gerekiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle