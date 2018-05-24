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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
24.05.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

LGS sınav giriş yerleri için önemli uyarı! Belgede buna dikkat edin!

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LGS sınav giriş yerleri için önemli uyarı! Belgede buna dikkat edin!

Liselere Giriş Sınavı olarak adlandırılan, merkezi sınavla öğrenci alacak liseler için gerçekleştirilen LGS için az bir süre kaldı. Sınav için geri sayım devam ederken, öğrencilerin araştırdığı konuların başında ise LGS sınav giriş belgesi yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav giriş yerleri belgesi için öğrencilere ve müdürlüklere önemli uyarıda bulundu. İşte, Liselere Giriş Sınavı (LGS) ne zaman sorusunun cevabı ve sınav giriş belgesi hakkında bazı bilgiler

Liselere Giriş Sınavı (LGS) için artık çok az bir süre kaldı. 22 Mayıs tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav giriş belgesinin ardından birçok öğrenci ve görevlinin aklındaki soru, çıktının renkli mi renksiz mi olacağı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili noktayı, kılavuzda yer alan bilgiyle koydu. Peki, LGS ne zaman yapılacak? İşte, binlerce öğrenci, veli ve okul görevlisinin merakla araştırdığı LGS için detaylı bilgiler

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİNİ ÇIKTI ALIRKEN DİKKAT

Liselere Giriş Sınavı (LGS) sınav giriş belgesi, 22 Mayıs Salı günü öğrenciler ve okul müdürlüklerinin erişimine açıldı. Sınav giriş belgeleri çıktı alınırken renkli-renksiz kararsızlığında kalan birçok vatandaş, kılavuz bilgilerini merak etti. Milli Eğitim Bakanlığı, Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzunda konuya şu şekilde yer vermişti;

'Fotoğraflı sınav giriş belgesi 22 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından renkli olarak alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir. '

LGS SINAVI NE ZAMAN VE KAÇ SAAT SÜRECEK?

LGS, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci bölüm 09.30’da, ikinci bölüm 11.30’da başlayacak. İlk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 60 dakika olmak üzere uygulanacak.

Sabah oturumu 10.45'te sona erecek, öğrenciler 45 dakikalık mola şansı yakalayacak. Molanın ardından ikinci oturum 11.30'da başlayacak ve 1 saat sürecek.

Öğrenciler, sınav günü en geç saat 09.00’da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacaktır

LGS'de öğrencilere sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

BELGESİ KAYBOLANLAR YENİDEN ALABİLECEK

Sınava giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği merkez, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.

Sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden onaylatarak alabilecek.

 

 

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