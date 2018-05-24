LGS sınav giriş yerleri için önemli uyarı! Belgede buna dikkat edin!
Liselere Giriş Sınavı olarak adlandırılan, merkezi sınavla öğrenci alacak liseler için gerçekleştirilen LGS için az bir süre kaldı. Sınav için geri sayım devam ederken, öğrencilerin araştırdığı konuların başında ise LGS sınav giriş belgesi yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav giriş yerleri belgesi için öğrencilere ve müdürlüklere önemli uyarıda bulundu. İşte, Liselere Giriş Sınavı (LGS) ne zaman sorusunun cevabı ve sınav giriş belgesi hakkında bazı bilgiler
Liselere Giriş Sınavı (LGS) için artık çok az bir süre kaldı. 22 Mayıs tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav giriş belgesinin ardından birçok öğrenci ve görevlinin aklındaki soru, çıktının renkli mi renksiz mi olacağı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili noktayı, kılavuzda yer alan bilgiyle koydu. Peki, LGS ne zaman yapılacak? İşte, binlerce öğrenci, veli ve okul görevlisinin merakla araştırdığı LGS için detaylı bilgiler
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİNİ ÇIKTI ALIRKEN DİKKAT
Liselere Giriş Sınavı (LGS) sınav giriş belgesi, 22 Mayıs Salı günü öğrenciler ve okul müdürlüklerinin erişimine açıldı. Sınav giriş belgeleri çıktı alınırken renkli-renksiz kararsızlığında kalan birçok vatandaş, kılavuz bilgilerini merak etti. Milli Eğitim Bakanlığı, Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzunda konuya şu şekilde yer vermişti;
'Fotoğraflı sınav giriş belgesi 22 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından renkli olarak alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir. '
LGS SINAVI NE ZAMAN VE KAÇ SAAT SÜRECEK?
LGS, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci bölüm 09.30’da, ikinci bölüm 11.30’da başlayacak. İlk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 60 dakika olmak üzere uygulanacak.
Sabah oturumu 10.45'te sona erecek, öğrenciler 45 dakikalık mola şansı yakalayacak. Molanın ardından ikinci oturum 11.30'da başlayacak ve 1 saat sürecek.
Öğrenciler, sınav günü en geç saat 09.00’da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacaktır
LGS'de öğrencilere sözel bölümde, 8’inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.
BELGESİ KAYBOLANLAR YENİDEN ALABİLECEK
Sınava giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği merkez, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.
Sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden onaylatarak alabilecek.
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