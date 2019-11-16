Kredi ve Yurtlar Kurumu burs sonuçları.. KYK burs sonuçları ve sorgulama ekranı erişime açıldı
KYK burs sonuçları bugün yapılan açıklama ile erişime açıldı. Sonuçlar kyk.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Ayrıca adaylar sonuçları öğrenmek için E-Devlet adresinden de sorgulama yapabilecekler. İşte sonuç sorgulama sayfaları ve son dakika gelişmeleri.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kasapoğlu, "Beklediğiniz an geldi! Kredi/burs başvuru sonuçları açıklandı.Her zaman olduğu gibi binlerce gencimize geleceklerini inşa ettikleri bu süreçte destek vereceğiz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim." paylaşımında bulundu. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) öğrenebilecek.
Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor. Öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanacak.
SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
E- DEVLET ÜZERİNDEN KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
SONUÇLAR SONRASINDA TAAHHÜTNAME ONAYINA DİKKAT
Sonuçlar açıklandıktan sonra, burs veya kredi kazanan üniversite öğrencileri, E-Devlet üzerinden taahhütname onayını onaylaması gerekiyor. Burs kazanıldığı takdirde, üniversite öğrencisi taahhütnameyi onaylamazsa burstan yararlanamıyor.
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