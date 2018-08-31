KPSS soruları ve cevapları yayınlandı | ÖSYM 2018 Lisans KPSS soru ve cevapları
KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla beklenen KPSS cevap kağıtları erişime açıldı. ÖSYM 2018-KPSS lisans seviyesine giren adayların cevap kağıtları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı. Peki, KPSS soruları ve cevapları nasıl görüntülenecek?
KPSS soruları ve cevap anahtarı adayların erişimine açıldı. Cevap kağıdı görüntüleme ekranını AİS üzerinden erişime açan ÖSYM, KPSS soru ve cevaplarını 10 gün boyunca erişime açık tutacak. İşte, binlerce kamu çalışanı adayının merakla araştırdığı konu hakkında detaylı bilgiler...
KPSS soruları ve cevapları yayımlandı. 2018- KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, ÖABT ve Alan Bilgisi oturumlarına ait) cevap kâğıtlarının görüntüleri ve adayların cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Ağustos 2018 saat 15.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecekler. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösteriliyor.
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