KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
KPSS sonuçları, ÖSYM'nin ortaöğretim seviyesinde düzenlediği sınava giren vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Devlet dairelerinde memur olarak görev almak isteyen vatandaşların araştırdığı KPSS sonuçları, ÖSYM'nin gerçekleştireceği değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte açıklanacak. Sonuçların açıklanacağı tarih bilgisi ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, sınava giren birçok vatandaşın gündemindeki konu oldu. ÖSYM'nin yurt genelinde gerçekleştirdiği sınava dahil olan vatandaşlar, KPSS sonuçları için sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen o bilgiler
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ortaöğretim sınavının değerlendirme sonuçları 8 Kasım Perşembe günü duyurulacak. Adaylar, ortaöğretim düzeyindeki KPSS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI
2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı 7 Ekim 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ortaöğretim Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 09 Ekim 2018 tarihinde saat 15.45’den itibaren erişebilecekler. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.
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DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.
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