KPSS öğretmenlik puanlarının geçerlilik süresi değişti
Öğretmen adaylarının KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi bir yıl olarak belirlendi. Adayların 2018 ve 2019'da elde ettikleri KPSS sonuçları ise iki yıl geçerli olacak.
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin 7 Kasım 2019 tarihli sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) alacağı puanın geçerlilik süresi bir yıl olarak belirlendi. Öte yandan, yönetmeliğe eklenen geçici madde kapsamında, öğretmen adaylarının 2018 ve 2019'da elde ettikleri KPSS sonuçları iki yıl geçerli olacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle