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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
10.07.2019 - 14:30, Son Güncelleme:/

KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yerleri açıklandı! Sınav giriş belgesi nasıl çıktı alınır?

KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. 3 oturumda gerçekleştirilecek olan alan bilgisi sınavları, 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavın gerçekleştirileceği salona KPSS sınav giriş belgesi ve kimlikleri ile gelecek. İşte, KPSS sınav giriş yerleri için ÖSYM'nin yayımladığı duyuru

KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yerleri açıklandı! Sınav giriş belgesi nasıl çıktı alınır?
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KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden çıktı olarak alınabilecek. ÖSYM'nin AİS ekranına mevcut şifreleri ya da E-Devlet şifreleriyle girebilecek olan adaylar, internet üzerinden çıktı alma işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, ÖSYM'nin KPSS sınav giriş yerleri hakkında yayımladığı bilgiler;

"20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00’den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS tercihleri için son gün 18 Temmuz
KPSS tercihleri için son gün 18 Temmuz

DİKKAT!

20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) için adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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