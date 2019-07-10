KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yerleri açıklandı! Sınav giriş belgesi nasıl çıktı alınır?
KPSS Alan Bilgisi sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. 3 oturumda gerçekleştirilecek olan alan bilgisi sınavları, 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavın gerçekleştirileceği salona KPSS sınav giriş belgesi ve kimlikleri ile gelecek. İşte, KPSS sınav giriş yerleri için ÖSYM'nin yayımladığı duyuru
KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden çıktı olarak alınabilecek. ÖSYM'nin AİS ekranına mevcut şifreleri ya da E-Devlet şifreleriyle girebilecek olan adaylar, internet üzerinden çıktı alma işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, ÖSYM'nin KPSS sınav giriş yerleri hakkında yayımladığı bilgiler;
"20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00’den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.
SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
DİKKAT!
20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) için adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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