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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
16.07.2019 - 17:25, Son Güncelleme:/

KPSS 2019/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2019/1 tercih sonuçları, 18 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan süreç sonrası ne zaman açıklanacağı ile merak konusu olmaya devam ediyor. Memur olma hayaliyle 2019/1 tercih kılavuzu içerisinden kendi bölümlerine uygun meslekleri tercih edecek olan vatandaşlar, KPSS 2019/1 tercih sonuçları ile birlikte atama detaylarını görüntüleyebilecek. Peki, KPSS 2019/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KPSS 2019/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KPSS 2019/1 tercih sonuçları, 9-18 Temmuz tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından merak konusu olmaya başladı. KPSS tercih sonuçları için detayları merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, KPSS 2019/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KPSS 2019/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl 26 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları, 13 Temmuz tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl tercih sürecinin 18 Temmuz tarihinde sona ereceği göz önünde bulundurulursa, sonuçların 26 Temmuz Cuma günü açıklanacağı söylenebilir.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacak. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecek.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirilecekler. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecek. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.

 

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