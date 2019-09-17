Kişiye Özgü Öğrenme Platformu ‘Metodbox’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriKişiye Özgü Öğrenme Platformu ‘Metodbox’
GeriEğitim Kişiye Özgü Öğrenme Platformu ‘Metodbox’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Melda CİVELEK
17.09.2019 - 16:16, Son Güncelleme:/

Kişiye Özgü Öğrenme Platformu ‘Metodbox’

Yapay zeka tabanlı kişiye özgü öğrenme platformu ‘Metodbox’ı geliştiren vakıf üniversitesi, tanıtımını yaptığı uygulamayı, tüm öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına açtı.

Kişiye Özgü Öğrenme Platformu ‘Metodbox’
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bahçeşehir Koleji’nin, ‘kişiye özgü eğitim sistem' adı altında yürüttüğü Metodbox projesi, zaman ve mekan kısıtlaması olmadan, ilkokuldan itibaren tüm kademelerde öğrenci, öğretmen ve velilerin erişebileceği kişiye özgü dijital eğitim platformu olarak kamuoyuna sunuldu. Düzenlenen lansmanda konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver, Metodbox’ın yıllardır uygulanan Kişiye Özgü Eğitim Modeli’ni (KÖM) dijital çağa taşıdığını söyledi.

‘ÖĞRENME SÜRECİ PARMAK İZİ KADAR ÖZELDİR’
Platformumun hayırlı olmasını dileyen Enver Yücel, şöyle konuştu:
“Bugün çok önemli bir gün. Yapay zeka temelli bir öğrenme platformunun Türkiye’den üniversitemizin ve yazılımcılarımızın da desteğiyle ortaya çıkması çok önemli. Biz kişiye özgü eğitim sistemi dedik. 15 yıl önce 60 ilde bizzat ben de katılarak, kişiye özgü öğretimi anlattık. ‘Öğrenme süreci, insanın parmak izleri kadar özeldir ve herkesin öğrenme şekli farklıdır’ dedik. Öğretmen arkadaşlarımız siz de öğrencilerinizi bu mantaliteyle yetiştirmeye çalıştınız. Ama şimdi yapay zekayı kullanılarak ne yapmak istiyoruz, her alanda kullanılacak olan yapay zeka, makinaların öğrendiğini şimdi verilerin birbiriyle konuşmasını sağlayacak. Veriler artık akıllı hale gelecek. Elinizdeki milyarlarca veri kendi arasında artık ortaya bir anlayış, bilgi ve kültür çıkaracak. Buna tek başına bizim aklımızın ve beynimizin ulaşamayacağını yapay zekayla ulaşmış olacağız. Amacımız öğrenmeyi en ince detayına kadar , öğrenmek isteyene anlatabilmek ve geliştirebilmek. Genelde öğrenme metodları aşağı yukarı aynı. Zaman zaman diyoruz, ‘Tebeşirden , kara tahtadan şimdi başka tahtaya geçtik’. 

ARTIK FARKLI BİR BOYUTA GEÇİYORUZ
Öğrenme dinamikleri değişti. Öğretmenin rolü de her geçen gün değişmekte, bu yapay zeka ile birlikte de değişeceğine eminim. Bu yapay zekanın bize getirdiği detayına kadar her kişiye öğrenmeyi sağlayabilecek, öğrencinin anlayamadığı yerleri tespit edip, anlamamasının da nedenlerini de ortaya çıkaracak bir platformdur. O zaman belki de bugünkü not sistemi de ortadan kalkacak. Öğretmen sadece öğrenciyi motive etmekle yetinecek Öğrenmek isteyen birey hangi alanda olursa olsun bu platformla öğrenebilecek. Ankara ve İstanbulda’ki yazılımcı ekibimizin ortaya çıkardığı , büyük emeklerle dantel gibi dokuduğu 40’a yakın yazılımcının 3 yıldır çalıştığı bir sonuca gelmiş bulunuyoruz. Artık farklı bir boyuta geçiyoruz. Her geçen gün yapay zeka temelli eğitim platformu’nu geliştirmeye devam edeceğiz. Geçen sene kısmen uyguladık, şimdi tamamen başlatıyoruz.”

ÖZLEM DAĞ: EĞİTİMİN PARADİGMALARI DEĞİŞTİ
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, eğitimin paradigmalarının değiştiğini, geçmiş, bugün ve gelecekle ilgili tüm konuların merkezinde eğitimin olduğunu söyledi. Dağ, “Metodbox, Bahçeşehir Kolejinin yapay zekayı eğitimde kullanma hareketinin önemli bir parçasıdır. Eğitim kurumu olarak yapay zekayı eğitimin her alanında kullanmanın ve buna bir an önce başlamanın gerekliliğini biliyoruz. Türkiye’de yapay zeka okuryazarlığı eğitimiyle öncülüğü devam ettireceğiz” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Kişiye Özgü Öğrenme Platformu ‘Metodbox’
Bakan Selçuk: Van’da 53 bin öğrenciye her gün sıcak yemek veriliyor
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü: Eğitim herkes için temel bir hak
‘Fıstık’ ve yavruları okulun maskotu oldu