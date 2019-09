Kişiye Özgü Öğrenme Platformu ‘Metodbox’

Bahçeşehir Koleji’nin, ‘kişiye özgü eğitim sistem' adı altında yürüttüğü Metodbox projesi, zaman ve mekan kısıtlaması olmadan, ilkokuldan itibaren tüm kademelerde öğrenci, öğretmen ve velilerin erişebileceği kişiye özgü dijital eğitim platformu olarak kamuoyuna sunuldu. Düzenlenen lansmanda konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver, Metodbox’ın yıllardır uygulanan Kişiye Özgü Eğitim Modeli’ni (KÖM) dijital çağa taşıdığını söyledi.

‘ÖĞRENME SÜRECİ PARMAK İZİ KADAR ÖZELDİR’

Platformumun hayırlı olmasını dileyen Enver Yücel, şöyle konuştu:

“Bugün çok önemli bir gün. Yapay zeka temelli bir öğrenme platformunun Türkiye’den üniversitemizin ve yazılımcılarımızın da desteğiyle ortaya çıkması çok önemli. Biz kişiye özgü eğitim sistemi dedik. 15 yıl önce 60 ilde bizzat ben de katılarak, kişiye özgü öğretimi anlattık. ‘Öğrenme süreci, insanın parmak izleri kadar özeldir ve herkesin öğrenme şekli farklıdır’ dedik. Öğretmen arkadaşlarımız siz de öğrencilerinizi bu mantaliteyle yetiştirmeye çalıştınız. Ama şimdi yapay zekayı kullanılarak ne yapmak istiyoruz, her alanda kullanılacak olan yapay zeka, makinaların öğrendiğini şimdi verilerin birbiriyle konuşmasını sağlayacak. Veriler artık akıllı hale gelecek. Elinizdeki milyarlarca veri kendi arasında artık ortaya bir anlayış, bilgi ve kültür çıkaracak. Buna tek başına bizim aklımızın ve beynimizin ulaşamayacağını yapay zekayla ulaşmış olacağız. Amacımız öğrenmeyi en ince detayına kadar , öğrenmek isteyene anlatabilmek ve geliştirebilmek. Genelde öğrenme metodları aşağı yukarı aynı. Zaman zaman diyoruz, ‘Tebeşirden , kara tahtadan şimdi başka tahtaya geçtik’.

ARTIK FARKLI BİR BOYUTA GEÇİYORUZ

Öğrenme dinamikleri değişti. Öğretmenin rolü de her geçen gün değişmekte, bu yapay zeka ile birlikte de değişeceğine eminim. Bu yapay zekanın bize getirdiği detayına kadar her kişiye öğrenmeyi sağlayabilecek, öğrencinin anlayamadığı yerleri tespit edip, anlamamasının da nedenlerini de ortaya çıkaracak bir platformdur. O zaman belki de bugünkü not sistemi de ortadan kalkacak. Öğretmen sadece öğrenciyi motive etmekle yetinecek Öğrenmek isteyen birey hangi alanda olursa olsun bu platformla öğrenebilecek. Ankara ve İstanbulda’ki yazılımcı ekibimizin ortaya çıkardığı , büyük emeklerle dantel gibi dokuduğu 40’a yakın yazılımcının 3 yıldır çalıştığı bir sonuca gelmiş bulunuyoruz. Artık farklı bir boyuta geçiyoruz. Her geçen gün yapay zeka temelli eğitim platformu’nu geliştirmeye devam edeceğiz. Geçen sene kısmen uyguladık, şimdi tamamen başlatıyoruz.”

ÖZLEM DAĞ: EĞİTİMİN PARADİGMALARI DEĞİŞTİ

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, eğitimin paradigmalarının değiştiğini, geçmiş, bugün ve gelecekle ilgili tüm konuların merkezinde eğitimin olduğunu söyledi. Dağ, “Metodbox, Bahçeşehir Kolejinin yapay zekayı eğitimde kullanma hareketinin önemli bir parçasıdır. Eğitim kurumu olarak yapay zekayı eğitimin her alanında kullanmanın ve buna bir an önce başlamanın gerekliliğini biliyoruz. Türkiye’de yapay zeka okuryazarlığı eğitimiyle öncülüğü devam ettireceğiz” dedi.