Karne sevinçlerini konvoyla kutladılar
Karabük Aydınlıkevler İlkokulu'nda ilk defa karne alma sevincini yaşayan 1’inci sınıf öğrencileri için velileri araç konvoyu oluşturuldu. Öğrenciler aileleri ile birlikte mahallede konvoy halinde tur attı.
Karabük Aydınlıkevler İlkokulu'nda ilk defa karne alma sevincini yaşayan 1’inci sınıf öğrencileri için velileri araç konvoyu oluşturuldu. 2018-2019 eğitim öğretim yılında okula başlayan ve ilk defa karne alan 1-E sınıfı öğrencileri aileleri ve sınıf öğretmenleri Cahit Üstün'ün iş birliğinde düzenlenen ‘ilk karne heyecanı’ adı altında araç konvoyu yapıldı. Balonlarla süslenen araçlara binen öğrenciler aileleri ile birlikte mahallede konvoy halinde tur attı.
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