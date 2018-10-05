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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
05.10.2018 - 12:21, Son Güncelleme:

Jean Monnet Burs Programı başvuruları başladı

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Jean Monnet Burs Programı başvuruları başladı

AB Başkanlığı tarafından uygulanan Jean Monnet Burs Programı 2019-2020 burs programı için başvurular başladı. Adaylar, 4 Aralık'a başvuruda bulunabilecek.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Jean Monnet Burs Programı 2019-2020 akademik yılı aday başvuruları başladı. Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen ve AB Başkanlığı tarafından uygulanan burs programı için başvurular 4 Aralık 2018'e kadar sürecek.

Söz konusu programla, 2019-2020 akademik yılı kapsamında 180 kişiye, AB üyesi ülkelerde AB müktesebatıyla ilgili konularda yüksek lisans öğrenimi veya araştırma programlarına katılma imkanı sunulacak. 180 bursiyere toplam 6 milyon avro tutarında burs verilmesi planlanıyor.

Burs kapsamında, süresi en az üç, en fazla 12 ay olan akademik çalışmalar desteklenirken, programdan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversitelerin akademik ve idari personeli ile lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabilecek.

Program, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış insan kaynağının geliştirilmesini ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını hedefliyor. Burstan bugüne kadar yaklaşık 2 bin 180 kişi faydalanmıştı.

Jean Monnet Burs Programı'yla ilgili detaylı bilgiye, www.ab.gov.tr ve www.jeanmonnet.org.tr internet adreslerinden ulaşılabiliyor.

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