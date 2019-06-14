İstanbul Valiliği’nden YKS uyarısı: İnşaatlara ara verin, klakson çalmayın
İstanbul Valiliği, 15-16 Haziran’da yapılacak YKS ile ilgili yaptığı açıklamada, sınav esnasında inşaat gibi gürültü üreten işlere ara verilmesini ve klakson çalınmaması uyarısında bulundu.
İstanbul Valiliği 15-16 Haziran’da yapılacak YKS ile ilgili bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında sınavların huzurlu bir ortamda gerçeklemesi için gerekli bütün önlemlerin alındığı belirtildi. Sınavların yapılacağı merkezlerin yakınlarında inşaat, seçim propagandası gibi gürültü üreten işlere ara verilmesi, klakson çalınmaması istendi.
İstanbul Valiliği’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“15-16 Haziran 2019 tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılacak. Bu sınavların huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli bütün önlemler alındı. Sınavın yapıldığı merkezlerin yakınlarında inşaat, imalat, kazı, seçim propagandası gibi gürültü üreten işlere sınav süresince ara verilmesi, klakson, sesli yayın, ilan gibi yapılmaması ve bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmaları çok önemli. Konuyla ilgili kurumlar tarafından gerekli denetimler yapılmakla birlikte, vatandaşımızın duyarlılığını bekliyor, sınava katılacak bütün adaylara başarılar diliyoruz.”
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