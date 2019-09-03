İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan: Veliler rahat olsun

Yeni öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Hürriyet’e konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan şunları söyledi:

“Velilerimizin gönlü rahat olsun. Okul idareleri ve velilerle birlikte etkin bir iletişim ağı kurduk. Çocuklarımıza musallat olan çete gibi oluşumları İstanbul’daki okulların çevresinden uzak tutacağız. 24 saat bize ulaşabilirler ve okul çevrelerindeki sıkıntılarla ilgili bilgilendirebilirler. Son 2 yıldır bu konuda oldukça önemli bir mücadele verdik. Bu mücadele bu yılda devam edecek. Yeni öğretim yılında Çocuk Şube Müdürlüğü’nü koordinesinde görev yapan Mobil Okul Timleri (MOT) okul idareleri ve velilerle etkin bir iletişim ağı oluşturarak okul çevrelerinde denetim ve kontrolü etkin bir şekilde sağlayacaklar.”

Okul ve çevrelerindeki güvenlikten Mobil Okul Timleri’nin sorumlu olacağını söyleyen Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 2017’de hayata geçirilen projeyle iki yıl içinde okul ve çevrelerinde 1 milyon 986 bin 360 kişiye GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yapıldığını, 134 bin 114 servis aracını denetlediğini açıkladı. Çalışkan, bu sorgulamalar çerçevesinde 17 bin 955 aranan suçlu okul ve çevrelerinde yapılan denetlemelerde yakalandığını söyledi.

Emniyet kayıtlarına yansıyan oranlara göre son iki yıl içerisinde MOT ile 4 bin 394 adli 32 bin 211 idari işlem yaptı, 224 kişi tutuklandı.

22.8 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI

Yine polis kayıtlarına göre okul ve çevreleri uyuşturucu tacirlerinin de gözdesi durumunda. İstatistiki verilere göre MOT’lar 1749 narkotik olayına işlem yaptı, okul çevrelerinde 22 kilo 805 gram narkotik madde ele geçirdi. İki yıl içerisinde yapılan denetimlerde 116 ruhsatsız silah, 126 kuru sıkı silah ve 129 kesici delici alet geçirilmiş olması da ayrı bir çarpıcı detay olarak istatistiklere yansıdı. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, MOT timleri okul saatleri içerisinde okulda olması gerekirken park, internet kafe, iddia bayi gibi yerlerde zaman geçiren 1584 öğrenci tespit etti. Bu öğrencilerin ailelerine ve okul yönetimine bilgi verilerek okullara devamı sağlandı.

RİSKLİ 269 OKULUN İÇİNDE POLİS OLACAK

Bu yıl İstanbul’da riskli olarak kabul edilen 269 okulun içinde polisler de görev yapacak. Okul içinde polislerin görev yapması projesi ise İçişleri Bakanlığı’na ait. Riskli okullarda görev yapan polisler ve MOT timlerinin yanı sıra okul giriş çıkış saatlerinde 359 polis ekibi de okul çevrelerinde tedbir ve denetimlere katkı sağlaması planlanıyor.