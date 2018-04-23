Işıkları fotoselliye çevirdiler, pet şişeden mataraya geçtiler
Bu yıl kuruluşlarının 20. yılını kutlayan Özel İzmir SEV İlköğretim Kurumları, “20. Yılda Çevre İçin 20 Eylem” projesini hayata geçiriyor. Doğayı ve çevreyi korumaya yönelik projeler geliştiren öğrenciler; tuvaletlerdeki ışıkları fotoselliye çevirdi, pet şişe yerine mataraya geçti, sınavların bir bölümünü online yaparak tonlarca su tasarrufu sağladı, organik tarımla okulda meyve yetiştirdi, okul bahçesinden zeytin toplayarak zeytin kurdu, hasat şenliğine katıldı, geri dönüşüm defilesi düzenledi.
Yıl boyunca projelere ve etkinliklere devam edecek öğrencilerin, çevreyi korumaya yönelik gerçekleştirdikleri etkinliklerinden bazıları şöyle:
Işıklar fotoselliye çevrildi: Eko Team öğrencilerinin girişimiyle, okul tuvaletlerinden ışıkların açık unutulmasını önlemek amacıyla, okul yönetiminin de desteğiyle tuvaletlerdeki ışıklar fotoselli ışıklandırmaya çevrildi.
Gereksiz ise söndür: Eko Team öğrencileri, bastırdıkları stickerları, elektrik düğmelerine ve elle açılan musluklara yapıştırarak, “gereksiz ise söndür”, “gereksiz ise kapat” mesajını verdiler.
Ayrıştır ve geri dönüştür: Okuldaki pet şişeler, plastikler, kağıtlar ve diğer çöpler ayrıştırılarak, geri dönüşüm firmalarına veya belediyenin ilgili kuruluşuna düzenli olarak verilmesi sağlandı.
Pet şişe yerine matara: Öğrenciler pet şişe yerine matara kullanmaya başladı. Ayrıca gelecek dönem okulda pet şişe ile su satışını tamamen sona erdirmek amacıyla, gelecek yılın okul malzeme listelerine su matarası eklendi.
Online sınavla 5 ton su tasarrufu: İstatistiklere göre 1 ton kağıt için 20 ağaç kesiliyor ve 1 yaprak A4 kağıdı için 10 litre su harcanıyor. Bu gerçekten yola çıkılarak, okuldaki izleme sınavlarından dönemde en az bir tanesinin online olarak yapılması Okul İdaresine önerildi. Pilot uygulama 7. Sınıf seviyesinde Fen Bilimleri dersi ile başlatıldı; 80 mevcutlu bir sınıf seviyesinde izleme sınavını kağıda basmak yerine online gerçekleştirildi. Sadece iki sınavda 5 ton su tasarrufu sağlandı.
Topraksız tarımla meyve yetiştirdiler: 7. sınıf öğrencileri, İngilizce dersleri için topraksız bitki yetiştirmede kullanılan hidroponik sistemlerini öğrendiler ve bir proje hazırladılar. İki farklı organik yöntem kullanarak (perlit ve taşyünü) kış ve yaz bitkileri yetiştirdiler. Aynı zamanda hidroponik okul serasına bitkiler ektiler. Öğrenciler, bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde, yetiştirmiş oldukları bitkilerin meyvelerini yiyebilecekler.
Zeytin toplayıp zeytin kurdular: 8. sınıf öğrencileri, okul bahçesindeki ağaçlardan topladıkları zeytinleri şişelere koyup tuzlayarak, zeytin kurmayı öğrendiler. Zeytinler olduğunda, öğrenciler, kendi süsleyecekleri kavanozlarında zeytinlerini satarak toplum hizmeti yararına gelir sağlayacaklar.
Hasat şenliği düzenlediler: Sınıflarda yapılan derslerde, çiftçilerin yaşamı, ekinleri nasıl ektikleri ve hasatları nasıl topladıkları konusunda bilgi edinen öğrenciler, bir hasat şenliği etkinliği düzenlediler. Hasat şenliğinde öğrenciler, bostanlarına ektikleri ürünleri topladılar ve hasat dansı ile ürünlerinin büyümesini kutladılar.
Minikler kompostu öğrendi: Ana okulu öğrencileri, 'atma kullan’ teması çerçevesinde; geri dönüşüm işaretlerini ve anlamlarını, geri dönüştürülebilir malzemeleri (kağıt, cam, plastik, metal), bu malzemelerinin geri dönüşüm aşamalarını ve kompostu yani atıklardan organik gübre yapmayı öğrendiler.
Okul çatısına bakla ektiler: Okulun 2. ve 3. sınıf öğrencileri; bakla bitkisinin yapısı, yetişme koşulları ve bakla bitkisi ile yapılabilecek yemekler üzerine çalışmalar yaptılar. Çatı bahçesine Kasım ayında ekilen tohumlar her ay gözlemlenerek büyüme aşamaları kaydedildi. Ayrıca geri dönüşüm bilgi yarışması ve geri dönüşüm defilesi düzenlediler, sınıfta kurulan bitki akvaryumuna tohum ektiler.
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