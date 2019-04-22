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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İlayda ALTUNTAŞ - Gebze Mehmet Alp Tiryakioğlu İlkokulu 1-B Sınıfı Öğrencisi
22.04.2019 - 09:00, Son Güncelleme:/

Herkesin 23 Nisan’ını çiçeklerle kutluyorum

23 Nisan’ı eskiden olduğu gibi statlarda, caddelerde, meydanlarda kutlasaydık ne güzel oldurdu. Bütün ailemiz izlemeye gelir ve bizimle gurur duyardı. Hem biz de çok eğlenirdik. Zaten bizim bayramımız değil mi 23 Nisan? Ellerimizde bayraklar, balonlar ile şarkılar söyleyip yürürdük. Sokak sokak dolaşırdık. Yolda gören amcalar, teyzeler mutlu olurlardı. Bize alkışlayarak selam verirlerdi.

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Merhaba, benim adım İlayda. Birinci sınıfa gidiyorum. Öğretmenimiz bize, “Kimler 23 Nisan hakkında düşüncelerini yazmak ister?” diye sordu. Hemen parmak kaldırdım. Birkaç arkadaşım daha parmak kaldırdı. Öğretmenimiz isteyen herkesin yazabileceğini söyleyince çok mutlu oldum.

Koşarak eve gidip anneme ve babama anlattım. Onlar da çok heyecanlandılar. Eve gelince babamın bilgisayarını açtım. Eski 23 Nisan kutlamaları hakkında araştırma yaptım. Bir sürü yazılar ve fotoğraflar çıktı karşıma. El ele tutuşan çocuklar ve bayraklar gördüm. Çok parlak ve renkliydiler. Benim yaşımdaki çocuklar, büyüklerin maç oynadıkları yerlerde gösteri yapıyorlardı. Hepsi aynı kıyafet ve kostüm giyiyorlardı. Şarkılar söyleyip dans ediyorlardı. Keşke biz de böyle büyük kutlamalar yapsaydık diye düşündüm. Ne güzel oldurdu. Bütün ailemiz izlemeye gelir ve bizimle gurur duyardı. Hem biz de çok eğlenirdik. Zaten bizim bayramımız değil mi 23 Nisan? Ellerimizde bayraklar, balonlar ile şarkılar söyleyip yürürdük. Sokak sokak dolaşırdık. Yolda gören amcalar, teyzeler mutlu olurlardı. Bize alkışlayarak selam verirlerdi. Biz de onlara balon verirdik. Çok sevinirdim, keşke böyle kutlamalar yapabilsek biz de. Elbette okulumuzda kutlayacağız 23 Nisan’ı. Sınıfımızı süslemeye başladık bile. Her yere bayraklar astık...

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Öğretmenimiz bu vatanın çok zor kazanıldığını anlattı. Herkes büyük fedakârlıklar yapmış. Atatürk bu günü çocuklara armağan ederek bize görev vermiş aslında. Bizim görevimiz de çok önemliymiş şu anda. Çok çalışmak. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederiz Mustafa Kemal Atatürk… Böyle düşünceli bir lider olduğun için… Tek bir çocuğa değil, bütün çocuklara böyle güzel bir armağan verdiğin için... Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı güzel çiçekler göndererek kalbimden kutluyorum.

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