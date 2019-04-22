Herkesin 23 Nisan’ını çiçeklerle kutluyorum

Merhaba, benim adım İlayda. Birinci sınıfa gidiyorum. Öğretmenimiz bize, “Kimler 23 Nisan hakkında düşüncelerini yazmak ister?” diye sordu. Hemen parmak kaldırdım. Birkaç arkadaşım daha parmak kaldırdı. Öğretmenimiz isteyen herkesin yazabileceğini söyleyince çok mutlu oldum.

Koşarak eve gidip anneme ve babama anlattım. Onlar da çok heyecanlandılar. Eve gelince babamın bilgisayarını açtım. Eski 23 Nisan kutlamaları hakkında araştırma yaptım. Bir sürü yazılar ve fotoğraflar çıktı karşıma. El ele tutuşan çocuklar ve bayraklar gördüm. Çok parlak ve renkliydiler. Benim yaşımdaki çocuklar, büyüklerin maç oynadıkları yerlerde gösteri yapıyorlardı. Hepsi aynı kıyafet ve kostüm giyiyorlardı. Şarkılar söyleyip dans ediyorlardı. Keşke biz de böyle büyük kutlamalar yapsaydık diye düşündüm. Ne güzel oldurdu. Bütün ailemiz izlemeye gelir ve bizimle gurur duyardı. Hem biz de çok eğlenirdik. Zaten bizim bayramımız değil mi 23 Nisan? Ellerimizde bayraklar, balonlar ile şarkılar söyleyip yürürdük. Sokak sokak dolaşırdık. Yolda gören amcalar, teyzeler mutlu olurlardı. Bize alkışlayarak selam verirlerdi. Biz de onlara balon verirdik. Çok sevinirdim, keşke böyle kutlamalar yapabilsek biz de. Elbette okulumuzda kutlayacağız 23 Nisan’ı. Sınıfımızı süslemeye başladık bile. Her yere bayraklar astık...

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Öğretmenimiz bu vatanın çok zor kazanıldığını anlattı. Herkes büyük fedakârlıklar yapmış. Atatürk bu günü çocuklara armağan ederek bize görev vermiş aslında. Bizim görevimiz de çok önemliymiş şu anda. Çok çalışmak. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederiz Mustafa Kemal Atatürk… Böyle düşünceli bir lider olduğun için… Tek bir çocuğa değil, bütün çocuklara böyle güzel bir armağan verdiğin için... Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı güzel çiçekler göndererek kalbimden kutluyorum.