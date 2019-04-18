‘Herkese Eğitim’ elçilerinin ilk projesi: Akrana kütüphane
Türkiye’nin farklı illerinden 11 yaş üstü çocuk ve gençlerin oluşturduğu ‘Herkese Eğitim’ platformu, dezavantajlı yaşıtlarının eğitim ihtiyaçlarını karşılama yolunda ilk kütüphaneyi Zonguldak’taki Karadeniz Ereğli Atatürk Ortaokulu’nda açtı.
‘Herkese Eğitim’ elçilerinin ilk projesinin tanıtımı dolayısıyla 12 Nisan’da düzenlenen toplantıda konuşan platformun kurucu başkanı ve lise öğrencisi İlyas Ata Güzeliş, yıl sonuna kadar 10 kütüphane açmayı hedeflediklerini belirterek gönüllülerden destek beklediklerini söyledi. Güzeliş, ‘Herkese Eğitim’in kuruluş amacını ve projelerini şöyle anlattı: “Amacı bilgiye erişimde sıkıntı çeken çocuklara destek olmak. Cuma günü Zonguldak’ta bir okulda kütüphane açtık. Duvarlarını boyadık, mobilyalarını temin ettik. Şimdi kıyafet yardımı kampanyamız var. Kütüphane açmaya devam edeceğiz. Herkes bu projeye gönüllü olabilir. ‘herkeseegitim.com’ adresinden gönüllü olmak için form doldurabilirler. 11-21 yaş arası arkadaşlarımız elçi olabilirler.”‘Herkese Eğitim’ elçilerinin ilk projesinin tanıtımı dolayısıyla 12 Nisan’da düzenlenen toplantıda konuşan platformun kurucu başkanı ve lise öğrencisi İlyas Ata Güzeliş, yıl sonuna kadar 10 kütüphane açmayı hedeflediklerini belirterek gönüllülerden destek beklediklerini söyledi. Güzeliş, ‘Herkese Eğitim’in kuruluş amacını ve projelerini şöyle anlattı: “Amacı bilgiye erişimde sıkıntı çeken çocuklara destek olmak. Cuma günü Zonguldak’ta bir okulda kütüphane açtık. Duvarlarını boyadık, mobilyalarını temin ettik. Şimdi kıyafet yardımı kampanyamız var. Kütüphane açmaya devam edeceğiz. Herkes bu projeye gönüllü olabilir. ‘herkeseegitim.com’ adresinden gönüllü olmak için form doldurabilirler. 11-21 yaş arası arkadaşlarımız elçi olabilirler."
Platformun işbirliği yaptığı ve projeler ürettiği eski Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş ise projeyi desteklediklerini belirterek şunları söyledi:
‘BİZ DE YANLARINDAYIZ’
“Gençlerimizin böyle bir sorumluluk üstlenerek imkânı olmayan çocukların nitelikli eğitime ulaşabilmesi, bugünkü eğitim kalitesini daha yukarıya çekmeleri için yaptıkları bu çalışma takdire şayan. Darüşşafaka’nın da kuruluş amacı, kısıtlı olanaklara sahip çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak iyi eğitim almalarını sağlamaktı. O ruhu tekrar canlandırmalarını destekliyoruz, yanlarındayız. Bu girişim dalga dalga büyüyecek.”‘Herkese Eğitim’ platformunun kurucusu İlyas Ata Güzeliş’in annesi Şükran Güzeliş ise şunları söyledi: “Bir sene önce proje oğlumun gönlüne girdiğinde bu kadar hızlı ve güçlü bir şekilde büyüyeceklerini tahmin edememiştim. Şu an 20 ilde 49 elçiyle devam ediyorlar. Elçi sayıları süratle artıyor. Onları her açıdan destekliyorum. Umarım başka destekçilerle devam ederler. Geçen hafta bir okulda ilk kütüphanelerini açtılar. Onları izlemek çok büyük gurur. Bu sene bitmeden 10 tane daha kütüphane açmayı düşünüyorlar. İhtiyaçları olan okullara kıyafet temininde bulunacaklar. Darüşşafaka ile ortak çalışmalarda bulunacaklar.”
‘YOLUNUZ AÇIK OLSUN’
Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran çalışmanın eğitimde fırsat eşitliği sağlayacağını belirterek “Yolunuz açık olsun, başarınız daim olsun” dedi.
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