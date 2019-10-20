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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 20.10.2019 - 14:55, Son Güncelleme:/

Her Kızımız Bir Yıldız projesine ödül

Dünya çapında bilinen bir otomotiv markasının 15 yıldır sürdürdüğü 'Her Kızımız Bir Yıldız' projesi 'Sürdürülebilir İş Ödülü’ne layık görüldü.

Her Kızımız Bir Yıldız projesine ödül
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Kurumların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini proaktif olarak ele alıp yöneterek önemli etkiler yaratmış projelerin öne çıkarılarak geniş kitleler ile paylaşmasının hedeflendiği Sürdürülebilir İş Ödülleri kapsamında 'Kadının Güçlendirilmesi' kategorisinin bu yılki kazananı Mercedes-Benz Türk’ün 'Her Kızımız Bir Yıldız' projesi oldu. 17 Ekim'de yapılan törende Mercedes-Benz Türk’ün ödülünü Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli aldı.

KIZLARIN EĞİTİM VE İSTİHDAMINA KATKI SAĞLIYOR
Proje kapsamında maddi desteğin yanı sıra bursiyerlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine de büyük önem veriliyor, bursiyerler yaşadıkları illerde ziyaret edilerek kişisel gelişim eğitimleri veriliyor. Başarılı bursiyerler İstanbul’da bir hafta misafir ediliyor. Bursiyerlere bilgisayar bilimleri ve kodlama eğitimleri veriliyor, online İngilizce kursları ile yabancı dil öğrenmelerine destek olunuyor, istihdam olanakları da sunuyor. Hâlihazırda üretimde çalışan kadın şirket çalışanlarının yüzde 20’si 'Yıldız Kızlar’dan oluşuyor.

5 BİNİ AŞKIN GENÇ KADININ HAYATINDA DOKUNDUK
Şirket adına ödülü kabul eden Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, “15 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz Her Kızımız Bir Yıldız projesinin yeni bir ödül almasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’deki en uzun soluklu ve sürdürebilir sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ projesinin hedefi genç kadınların güçlenmelerine destek olmak. Proje çerçevesinde kız öğrencilere eğitim bursu veriyoruz ayrıca çeşitli kişisel ve mesleki gelişim programları uyguluyoruz. Örneğin Yıldız Kızlar’ın üniversiteyi kazanma oranlarını artırmak için sınava girecek öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda soru setleri hazırlamak üzere, bir başka KSS projemiz olan Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmamızda derece alan 'Bir Bilene Sor' girişimi ile iş birliği yaptık. Tüm bunlara ek olarak Yıldız Kızlarımınıza istihdam olanakları sunuyoruz. Bugün üretim tesislerimizde çalışan kadınların yüzde 20’si ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ bursiyerlerinden oluşuyor. Her Kızımız Bir Yıldız projesi ile bugüne kadar 5 bini aşkın genç kadının hayatında dokunduk. Bundan sonra da kadınların hak ettikleri güce kavuşmaları için destek vermeye devam edeceğiz" diye konuşuyor.

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