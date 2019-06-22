Hayatın tüm renklerini birleştirdiler
İlkokul öğrencileri zeka ve güzelliği bir araya getirmeyi amaçlayan bir proje gerçekleştirdi. Proje kapsamında öğrenciler, öğretmenleri öncülüğünde tasarımlarını oluşturdu.
FMV Işık Okulları kampüslerinde öğrencilerin fikirlerinden yola çıkarak okul içinde belirlenen bölgelere ‘Street Art’ (sokak sanatı) çalışmaları uygulandı. Öğrenciler, çalışmalara katılarak, sahip oldukları ortamlarda kendi özgün fikirlerini sergiledi. Proje kapsamında yer alan çalışmaların özellikle görsel algıyı destekleyici mesajlar içeren nitelikte olması ve derslerde öğrenilen bilgilerin resim yoluyla aktarılarak birleştirilmesi amaçlandı.
RENKLER ORTAK DİL SAĞLADI
Proje, öğrencilerin hem sınıf içinde hem de dışında, birbirleriyle üretken paylaşımlarda bulunmalarına katkı sağladı. Öğrenciler tasarımlarını kampüs içerisindeki alternatif alanlarda sergiledi. Projenin ilk aşamasında keşfettikleri dönüştürülebilir alanlara taslaklarını çizen öğrenciler, daha sonra bu alanlarda kullanılabilir yüzey boyalarıyla tasarımlarını hayallerindeki gibi tamamladı. Öğrencilerin yarattığı figürlerle kullandıkları renk ve detaylar, onların dünyalarıyla fikirleri hakkında ipucu verirken, ortaya çıkan eserler aynı zamanda kampüslerde ortak bir dil oluşturdu.
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