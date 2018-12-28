Hakkarili öğrenciler kayakla tanışıyor
‘Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek’ projesi kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılında 10 bin öğrenciye 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde eğitim verilecek.
Hakkari'de 2018-2019 eğitim öğretim yılında 10 bin öğrenci, kayak eğitimi alacak. Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından finanse edilen, Hakkari Valiliği’nin destekleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek’ projesi kapsamında öğrenciler, kayak eğitimi alıyor.
Kent merkezindeki okulların öğrencileri her gün sabah saatlerinde araçlarla alınarak 2 bin 800 rakımlı Hakkari Kayak Merkezi'ne götürülüyor. Öğle yemekleri Valilik tarafından karşılanan öğrenciler, eğitimlerinin ardından kayak yaparak güzel vakit geçiriyor. Yaklaşık altı ay kar yağan kentte, 69 bin 700 öğrencinin kayak merkezini görmesi hedefleniyor.
‘TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN KAYAK EĞİTİMİ ALMASINI ARZULUYORUZ’
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, her gün 100 öğrencinin kayak eğitimi aldığını söyledi. Merkezde haftada 500 öğrenciye eğitim verildiğini anlatan Akbıyık, şunları söyledi:
“Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek projemizde 11 spor dalıyla ilgili çeşitli etkinlikler yapılıyor. Kayak da bunlardan biri. Geçen yıllarda da yapılan bir faaliyet. Bu sene hedefimiz 2018-2019 eğitim öğretim yılında 10 bin öğrencimize kayak eğitimi vermek. Öğrencilerimizin yiyecek ve giyecek gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hakkari'de yaklaşık 69 bin 700 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin tamamının kayak merkezimizi görmelerini ve kısa süre de olsa kayak eğitimi almalarını arzu ediyoruz.”
ÖĞRENCİLER MUTLU
Öğrencilerden Ayşe Berk merkezde çok güzel zaman geçirdiğini belirterek, "Kayak eğitimi aldığım için çok sevinçliyim" dedi.
Tülin Ediş de etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu belirtti.
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