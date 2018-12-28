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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
28.12.2018 - 12:23, Son Güncelleme:/

Hakkarili öğrenciler kayakla tanışıyor

‘Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek’ projesi kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılında 10 bin öğrenciye 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde eğitim verilecek.

Hakkarili öğrenciler kayakla tanışıyor
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Hakkari'de 2018-2019 eğitim öğretim yılında 10 bin öğrenci, kayak eğitimi alacak. Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından finanse edilen, Hakkari Valiliği’nin destekleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek’ projesi kapsamında öğrenciler, kayak eğitimi alıyor.

Kent merkezindeki okulların öğrencileri her gün sabah saatlerinde araçlarla alınarak 2 bin 800 rakımlı Hakkari Kayak Merkezi'ne götürülüyor. Öğle yemekleri Valilik tarafından karşılanan öğrenciler, eğitimlerinin ardından kayak yaparak güzel vakit geçiriyor. Yaklaşık altı ay kar yağan kentte, 69 bin 700 öğrencinin kayak merkezini görmesi hedefleniyor.

Hakkarili öğrenciler kayakla tanışıyor

‘TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN KAYAK EĞİTİMİ ALMASINI ARZULUYORUZ’
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, her gün 100 öğrencinin kayak eğitimi aldığını söyledi. Merkezde haftada 500 öğrenciye eğitim verildiğini anlatan Akbıyık, şunları söyledi:
“Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek projemizde 11 spor dalıyla ilgili çeşitli etkinlikler yapılıyor. Kayak da bunlardan biri. Geçen yıllarda da yapılan bir faaliyet. Bu sene hedefimiz 2018-2019 eğitim öğretim yılında 10 bin öğrencimize kayak eğitimi vermek. Öğrencilerimizin yiyecek ve giyecek gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hakkari'de yaklaşık 69 bin 700 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin tamamının kayak merkezimizi görmelerini ve kısa süre de olsa kayak eğitimi almalarını arzu ediyoruz.”

Hakkarili öğrenciler kayakla tanışıyor

ÖĞRENCİLER MUTLU
Öğrencilerden Ayşe Berk merkezde çok güzel zaman geçirdiğini belirterek, "Kayak eğitimi aldığım için çok sevinçliyim" dedi.

Tülin Ediş de etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu belirtti.

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