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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
20.07.2019 - 10:35, Son Güncelleme:/

Görme engelli Merve'nin YKS başarısı

ANTALYA´da Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi'nde (MURGEM) üniversite sınavlarına hazırlanan görme engelli Merve Demir (21), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sözel puan türünde Türkiye 2 bin 469´uncusu oldu. Türkiye´nin önde gelen üniversitelerinin Özel Eğitim Bölümleri için tercih yapmaya hazırlanan Merve, Belediye Başkanı Ümit Uysal´ı ziyaret ederek, destekleri için teşekkür etti.

Görme engelli Merve'nin YKS başarısı
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Merve Demir, 13 Nisan 1998´de Antalya´nın Elmalı ilçesine bağlı Yuva Mahallesi´nde dünyaya geldi. Çiftçilikle uğraşan Sabriye ve İlhan Demir çiftinin ikiz bebeklerinden biri olan Merve, prematüre doğum nedeniyle ikiziyle kuvöze alındı. Kuvözde gözlerindeki bandın açılmasıyla yoğun ışık nedeniyle Merve görme duyusunun yüzde 90´ını, ikizi ise yüzde 20´sini kaybetti. Yaşadığı bu olay sonrasında, Merve okula ancak 11 yaşında başlayabildi. Çocukluğunu "Ailem, beni yurtlara bırakma konusunda güvensizlik yaşadığı için hep evdeydim" diyerek anlatan Merve, ailesinin kendisinin ayakları üzerinde durması gerektiğini düşünüp Beyaz Baston Görmeyenler Derneği´yle tanıştırdığını söyledi.

'SİSTEM BENİ AÇIĞA ATTI'

Merkezi Antalya´daki derneğin öğrenci yurdunda kalan Merve, öğrenimine 6´ncı sınıf bitinceye kadar örgün öğretimde devam etti. 7´nci sınıfa geçtiği yıl aynı zamanda 18 yaşına girdiği için örgün eğitim kapsamından çıkartıldı. Yaşadığı bu durumu "Sistem beni açığa attı" sözleriyle ifade eden Merve, açık öğretime devam etti. 7 ve 8´inci sınıfları bir yılda bitiren Merve, liseyi ise 2.5 yılda başarıyla tamamladı.

KAYBETTİĞİ YILLARI TELAFİ ETMEK İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÇABA

Kaybettiği yılları kurtarmak için olağanüstü çaba sarf eden Merve, lisenin son yılında Muratpaşa Belediyesi´nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için hizmete açtığı MURGEM'de üniversite sınavlarına hazırlanmaya başladı. Sınav sürecinde okutmanı Fatma Leman Bilecen´in yanında ayrılmadığı Merve Demir, MURGEM´de geçen 1 yılını şöyle anlattı:

"Öğretmenlerimiz aşırı ilgiliydi. Resmen özel ders veriyorlardı. Ben de vicdanen, emeklerinin karşılığını vermek istedim. Sınava hazırlayan diğer kurumlara giden arkadaşlarımın hiçbiri benim gibi özel bir ilgi gördüğünü söyleyemiyor. Burada eksiksiz her deneme sınavına katıldım. Bu imkan bize hep sağlandı. Kendi okutmanımı getirerek sınavlara girebildim. Bana özel sınıf her zaman açıldı."

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜNÜ TERCİH EDECEK

Merve Demir, YKS sözel puan türünde 441.08 puan alarak Türkiye 2 bin 469´uncusu oldu. Böylesine bir sonucu kendisinin de beklemediğini belirten Merve, sınav sonucuna bakarken ellerinin titrediğini ve hala inanmakta zorluk çektiğini söyledi. İlk tercihinin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü olacağını belirten Merve Demir, ardından Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi´nin aynı bölümünü tercih sıralamasına yazacağını aktardı.

GENÇLERE ÖRNEK OLSUN

MURGEM´de edebiyat öğretmeni Sinem Gedik, Merve merkeze ilk geldiğinde biraz heyecanlı olduğunu, 'yapabilir miyim, yapamaz mıyım´ gibi endişeler taşıdığını söyledi. Gedik, "Fakat Merve´yle konuştuk, ikna ettik, özgüven aşıladık. Merve´yle çok uzun bir yola başladık ve bu yolda da başarıyı sağladık. Merve, çok zeki bir insan. Hayat dolu, neşeli. Merve´nin bu başarısının, ellerinde birçok imkana sahip olup da bunu kullanamayan gençlere örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE İLHAM VERECEK'

Üniversite sınavında derece yapan Merve Demir, tercih maratonu başlamadan önce Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal´ı da ziyaret etti. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Kamil Çam ve Genel Sekreter Mehmet Kahramanoğluları´nın da eşlik ettiği Merve, tüm destekleri için Başkan Uysal´a teşekkür etti, MURGEM sayesinde bugün hayallerine ulaşabildiğini söyledi. Başkan Uysal ise Merve´yi kutlarken "Muhteşem bir şey. Türkiye´ye ilham verecek, gençlerimizin azmini, kararlılığını tetikleyecek bir şey" dedi. Başkan Uysal, Merve´nin tüm eğitim ve öğretim hayatı boyunca Muratpaşa Belediyesi olarak yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

MURGEM NEDİR?

Muratpaşa Belediyesi´nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kreşlerle başlayan eğitim yatırımlarının son halkası MURGEM, 2015-2016 eğitim yılında kapılarını açtı. Tamamen ücretsiz olan ve aynı zamanda gençlerin kültürel gelişimini de desteklemek gibi misyona sahip MURGEM, ilk yılında 553, 2´nci yılında ise 1071 öğrencisinin üniversite hayalini gerçekleştirdi. Değişen üniversite sınav sistemine de kısa sürede uyum sağlayan MURGEM´le geçen yıl 236 öğrenci üniversiteye yerleşti.

 

 

 

 

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