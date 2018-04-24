Geleceğin mucitleri bir araya gelecek
Uluslararası prestijli çocuk bilim etkinliği 'School Maker Faire', 28 Nisan’da geleceğin bilim insanlarını buluşturacak. Organizasyonda, öğrenciler projelerini sunacak.
Çocuklar bilim festivaliyle yaratıcılıklarını geliştirecek. TED Rönesans Koleji düzenlediği uluslararası prestijli çocuk bilim etkinliklerinden birisi olan School Maker Faire ile bilim meraklısı çocukları bir araya getirecek. İstanbul’da bulunan farklı okullardan öğrencilerin katılacağı etkinlik, 28 Nisan Cumartesi günü 09.30-13.30 saatleri arasında TED Rönesans Koleji’nin Küçükyalı’daki kampüsünde yapılacak.
YARTICILIKLARINI GELİŞTİRECEKLER
Bilime ve üretmeye meraklı çocuklar, projelerini sunacak; robotik, kodlama ve lego atölye çalışmalarında yaratıcılıklarını geliştirecek. Etkinlik kapsamında katılımcılar, içinde müzik, güzel sanatlar, eğitimler, atölyeler ve daha pek çok eğlenceli etkinliklerin yer alacağı gerçek bir festivalde bulunacak.
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