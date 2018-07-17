Gastronomi öğrencilerine aşçılık kampı
Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencileri ‘4’üncü Ulusal Aşçılık Kampı’na katılarak, Türkiye’nin önde gelen şeflerinden eğitimler aldılar.
Üniversite öğrencileri aşçılık kampına katıldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, 56 üniversite ve 72 bölümden toplam 230 katılımcının yer aldığı ‘4’üncü Ulusal Aşçılık Kampı’na katıldı.
DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, etkinlikte Türkiye’nin önde gelen şeflerinin bulunduğunu belirterek, katılımcılara eğitimler vermelerinin bir şans olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kılıç, aldıkları bilgiler çerçevesinde kamp süresince devam eden eğitimlerde yaklaşık 1.5 ton beyaz et, 1 ton kırmızı et, deniz ürünleri, çeşitli mutfak ürünlerinin kullanıldığını belirterek, bunun kampın öneminin bir göstergesi olduğuna dikkati çekti. Ekibe kamp süresince başkanlık yapan DAÜ Araştırma Görevlisi Tanya Kilitkayalı ise, “Bir hafta boyunca temel eğitimler aldık, bulgurdan pirince, sushiden kuzuya, danadan tavuğa ve ördeğe çeşit çeşit eğitimlere katılarak bilgi ve becerilerimizi pekiştirdik” dedi.
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