Finansal pazarlama uzmanları yetişiyor

Küresel arenada Certified Financial Planner (CFP) olarak tanımlanan ‘Sertifikalı Finansal Planlama Uzmanlığı’ geleceğin meslekleri arasında gösteriliyor. Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) bünyesinde yapılan programla, 217 saatlik yoğun bir eğitim programını bitirip kapsamlı sınavı geçenler, CFP unvanını hak kazanıyor.

YARININ MESLEĞİ HALİNE GELECEK

Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Denetim Anabilim Dalı Başkanı ve YeditepeSEM Direktörü Doç. Dr. Can Tansel Kaya, şu bilgileri verdi:

“CFP’ler bireylerin/ailelerin uzun vadeli finansal resmini ortaya koyarak, hedeflerini gerçekleştirebilmek için bir finansal plan ortaya çıkarıyor. Bu meslek gelecekte çok değerli olacak. Türkiye’de ilk kez Yeditepe’de açılan lisanslı finansal planlama uzmanlığı eğitimi tamamlandı. Katılımcılar ABD merkezli Financial Planning Standards Board (FPSB) tarafından düzenlenen CFP sınavına tabi tutulacak ve başarılı olanlar CFP unvanını alacaklar. Sınavı geçen kişiler Türkiye’deki ilk lisanslı finansal planlama uzmanları olacak ve sonrasında bu sektör gelişerek yarının mesleği haline gelecek. Ülkemizde bu sertifikasyona büyük bir ivmeyle artacak olan talebe, güçlü temeller üzerine kurulmuş olan Yeditepe Üniversitesi yanıt verecek. Farkındalık arttıkça, ülkemizde CFP’nin, CPA, CMA, CIA, CRMA gibi geçerli diğer mesleki sertifikalar seviyesine çok kısa sürede geleceğini öngörüyoruz.”