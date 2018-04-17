‘En iyi’ okulu nasıl seçersiniz

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
17.04.2018 - 13:05, Son Güncelleme:

‘En iyi’ okulu nasıl seçersiniz

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‘En iyi’ okulu nasıl seçersiniz

ÇOCUĞU özel okula başlayacak anne-babalar için önümüzdeki birkaç ay önemli. Velilerin kafaları karışık. Komşuya, koça, eğitimciye danışan, okul okul dolaşanların sayısı az değil. Ama önce şunu söylemekte yarar var; gezerek, binalara bakarak seçim ya da gözlem yapamazsınız. Peki çocuğunuza uygun okulu nasıl seçebilirsiniz? İşte size küçük tüyolar: 

İYİ OKUL YOK, ÇOCUĞA UYGUN OKUL VAR: İyi okul diye bir şey yok. Marka değeri yüksek, çok bilinen ve köklü bir okul sizin ve çocuğunuzun beklentilerini karşılamayabilir. Çocuğunuz kurallara uyma konusunda sıkıntı yaşıyorsa disiplinli bir okulda başarılı olamaz. İçine kapanık bir çocuk, aktivitesi bol bir okulda mutlu da olabilir, tam tersi bir etki de yaratabilir. Onun için seçeceğiniz okulun sizin eğitim anlayışınıza uygun olup olmadığına iyice bakın. Yazılı olmasa da her okulun farklı standartları ve konumlandığı yer var.

OKUL ÖNCESİ AKADEMİK BEKLENTİ YERİNE BECERİYİ GELİŞTİRMEYE BAKIN: Ne olur okul öncesi seçerken akademik beklentiye girmeyin. Çocuğunuzun kişisel gelişimine nasıl katkı sağlayacağını araştırın. Birkaç dil öğretip, matematik ve fizik dersi vermesiyle övünen kurumlardan uzak durun. Unutmayın, öğrenmeyi sevdiren, eğitimden zevk almasını sağlayan okullar çocuğun hem mutluluğu hem başarısı için çok önemli.

GÜVENLİK ANLAYIŞINI ARAŞTIRIN: Okulların günümüzde en önemli alanlarından biri de güvenlik. Okulun güvenlik görevlileri ve kamera sisteminin olup olmadığını inceleyin.

MEZUNLARLA KONUŞUN: Okul arayışında öncelikle mezunlarla konuşun, akademik başarısının dışında diğer unsurlara da bakın ve son olarak seçtiğiniz okulları önce siz gezin. Sonra çocuğunuzu gezdirin.

OTEL DEĞİL, OKUL ARADIĞINIZI UNUTMAYIN: Beş yıldızlı otel gibi havuzu, şahane tenis kortu, buz pateni, büyük basket sahasının olması iyi ama tek başına yeterli değil. Bunların nasıl kullanıldığını, gerçekten öğrencilerinin yararlanıp yararlanmadığını iyi araştırın.

OKUL ÜCRETİ: Öğrenim ücreti dışında size çıkarılacak kitap, yemek, kırtasiye, servis ücretlerini yazılı olarak alın. Sosyal aktivitelerden ayrı bir para istenip istemediğini mutlaka sorun.

EN ÖNEMLİ UNSUR ÖĞRETMEN: Binası, aktivitesi, fiyatı ne olursa olsun, bir okulu okul yapan en önemli unsur, öğretmen. Cicili bicili koridorları, devasa spor salonlarından daha önemli olan, çalışan öğretmenlerin tecrübesi, yeteneği, yaklaşımı. Eğitimdeki başarı öğretmenin deneyimiyle doğru orantılı. Öğretmeni sorgulayın, o iyi ise diğer yönleri de şahanedir...

 

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