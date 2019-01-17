En ilgi çeken proje Türkiye’den
Ortaokul öğrencisi Ege Özdemir, iklim değişikliğinin okyanuslar üzerinde yarattığı etkiye dikkat çekmek amacıyla hazırladığı animasyonla uluslararası ödüle layık görüldü. Özdemir, dünyanın dört bir yanından yarışmacının katıldığı ‘Uluslararası Okyanus Farkındalığı Yarışması’nda, ‘Notable Submission Award’ ödülünü kazandı. Özdemir’in filmi, 1.000 proje arasından ‘en ilgi çeken’ oldu.
Türk öğrenci iklim değişikliğinin tehdit ettiği okyanuslara dikkat çekmek için katıldığı uluslararası yarışmada ödül kazandı. Özel İzmir SEV Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Ege Özdemir, Amerika’da düzenlenen ‘Bow Seat Ocean Awareness Contes’ (Uluslararası Okyanus Farkındalığı Yarışması) film kategorisinde, 1.000 projeyi geride bırakarak en ‘Notable Submission Award’ ödülünü kazandı.
JÜRİDEN ÖZEL ‘İLGİ ÇEKME’ ÖDÜLÜ
Ege Özdemir, İngilizce öğretmeni Shawn J. Ward’ın rehberliğinde bir yıldır yürüttüğü çalışmasıyla yarışmaya katıldı. İklim değişimi ve bunun sualtı dünyasına etkilerini inceleyen Ege, iklim değişikliği ve nesli tükenen balıkları konu aldığı kısa bir animasyon filmi oluşturdu. Yaklaşık 2.5 dakika süren videosunda, iklim değişikliğinden nasıl korunabileceğini anlatan Ege, dünyanın dört bir yanından yüzlerce yarışmacı arasından Türkiye’ye ödül kazandırdı. Özdemir’in projesi yarışma jürisi tarafından, ortaokul seviyesinde tüm dünyadan gelen bin projenin içinden en dikkat çekenlerden biri kabul edildi.
‘BU GENÇLER MAVİ DÜNYANIN UMUDU’
İklim değişikliği sorunuyla her zaman yakından ilgilendiğini ve özellikle küçük çocuklara bunun nedenlerini anlatmak istediğini belirten Ege Özdemir, ödül aldığı animasyon filmini de bu amaçla hazırladığını belirtti. İzmir SEV Ortaokulu Müdürü Sedef Özyiğit, öğrencileri Ege Özdemir’in uluslararası başarısıyla gurur duyduklarını söyleyerek, şöyle devam etti:
“Ama daha da önemlisi dünya ve çevre sorunlarına duyarlı bir gençliğin yetiştiğini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ege ve onun gibi gençler, mavi dünyamızın geleceği için umut veriyor.”
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