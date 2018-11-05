EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM tarih verecek mi?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında tercih işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden kabul edilecek olan EKPSS tercihleri, kamu dairelerine yapılacak olan atamalar için önem arz edecek. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman gerçekleştirilecek? İşte, o konu hakkında adayların merak ettiği bazı detaylar
EKPSS tercihleri için geri sayım başladı. On binlerce adayın merakla araştırdığı tercihler, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. 2018 yılının ilk tercihlerini mart ayında alan ÖSYM, ikinci tercih için ise tarih vermemişti. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman alınacak? İşte, merak edilen o tarih hakkında bazı bilgiler
EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
2018 yılında gerçekleştirilecek engelli memur alımları ile yapılacak EKPSS ve kura başvurularına ilişkin takvim geçtiğimiz ocak ayında belli olmuştu. Bu kapsamda engelli memur adayları 2018'in 1. dönemi için 8-16 Mart tarihleri tercih yapmış ve bu tercihlerin sonucu 4 Nisan 2018 tarihinde açıklanmıştı.
Bu yıl gerçekleştirilecek ikinci engelli memur alımları ile detayları merak eden vatandaşlar, konuya dair tatmin edici bilgi almak istiyor. Devlet Personel Başkanlığı 24 Ocak'ta yayımladığı EKPSS yerleştirme takviminde 2018/2 ile ilgili bir tarih açıklamamıştı. 2018/2 EKPSS yerleştirme takvimi henüz yayınlanmadı. Söz konusu yerleştirme işlemleri için bir açıklama olması halinde haberimizden okuyabilirsiniz.
EKPSS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI
2018 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (2018-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, saat 15:30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde 26.10.2018 tarihi ile aktif olarak bulunan eğitim bilgileri; ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
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