EKPSS giriş belgeleri yayınlandı
EKPSS’ye giriş belgeleri yayınlandı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin internet adresinden belgelere ulaşabilir.
22 Nisan’da yapılacak’ Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2018-EKPSS) başvuran adayların, sınava girecekleri salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilir.
ÖSYM'nin duyurusunda ayrıca, adayların saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı da belirtildi.
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