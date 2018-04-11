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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
11.04.2018 - 17:49, Son Güncelleme:

Eğitime destek için 1.645 kilometre koşacak

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Eğitime destek için 1.645 kilometre koşacak

TEGV gönüllüsü Ahmet Uysal, ihtiyaç sahibi çocuklar için bağış toplamak amacıyla 1.645 kilometrelik Artvin-Muğla koşusuna başladı. Uysal, “Yıllardır hayalini kurduğum koşuya başlıyorum. İmkanları kısıtlı çocuklarımızın TEGV’in eğitim desteğiyle aydınlanması için bağış toplayacağım” dedi.

Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gönüllüsü Ahmet Uysal, imkanları kısıtlı çocukların eğitimi için bağış toplamak amacıyla Artvin ile Muğla arasında 1.645 kilometre koşacak. Uysal, TEGV’in “Eğitime Koşar Adım” projesi kapsamında yapacağı koşuya başlamak için TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ve gönüllülerle birlikte Artvin’in Atatepe mevkisindeki Atatürk heykeli önüne gitti. Ahmet Uysal burada yaptığı açıklamada, 2017 yılında Siirt Pervarili çocukların TEGV’den eğitim desteği alması için Kuzey Kutbu Maratonu’na katıldığını, sıfırın altında 55 derecede 42 kilometre koşarak 181 bin lira bağış topladığını söyledi. Bu yıl da “Eğitime Koşar Adım” projesi kapsamında Artvin’den başlayarak Muğla’ya kadar 1.645 kilometre koşacağını belirten Uysal, “Yıllardır hayalini kurduğum koşuya başlıyorum. İmkanları kısıtlı çocuklarımızın TEGV’in eğitim desteğiyle aydınlanması için bağış toplayacağım. Bu bağışlarla yaklaşık 5 bin çocuğumuzun TEGV’den nitelikli eğitim desteği almasını hedefliyorum” dedi.         

İKİ AY SÜRECEK
Koşunun yaklaşık 2 ay süreceğini dile getiren Uysal, şöyle devam etti: 
“5 günde bir dinleneceğim. 14 ilden geçip 6-7 Haziran gibi Muğla Fethiye’ye varmayı planlıyorum. TEGV’in tüm Türkiye’yi saran birimleri var. Güzergahımız üzerinde de TEGV’in 10’a yakın biriminden geçeceğiz ve o noktalarda çeşitli etkinlikler yapıp çocuklarımızla buluşacağız.”

Günlük ortalama bir maraton mesafesi koşacağını ifade eden Uysal, koşu sırasında çoğunlukla yalnız olacağını söyledi. Ahmet Uysal, eğitim için bütün Türkiye’yi koşarak kat edeceğini belirterek, “Çocuklarımıza buradan bir mesaj vermek istiyorum; kendinize inanın, güvenin. İçinizdeki gücü keşfedip bol bol hayal kurun. Ben sizler için koşuyorum, sizler de hayallerinizin peşinde koşun” diye konuştu.

TEGV Genel Müdürü Tosyalı da Ahmet Uysal’ı duyarlılığından dolayı tebrik ederek, “TEGV çocukları adına müthiş bir iş yapıyor. Bu kapsamda geçen yıl kutuplarda maraton koşmuş, Siirt Pervari’deki çocuklarımızın iki yıllık giderlerini karşılamıştı. Şimdi de Türkiye’yi bir baştan bir başa koşacak. Bir eğitim gönüllüsü olarak müthiş işler yapıyor” dedi.

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