Eğitime 50 milyon TL
2005’ten bugüne kadar 120 milyon TL yatırımla Türk eğitim dünyasına 19’u ilköğretim, 35’i lise ve dengi okul, 23’ü de yurt, pansiyon, yemekhane olmak üzere toplam 77 bina kazandıran Türk Telekom, 50 milyon liralık yeni yatırımla Milli Eğitim Bakanlığı’yla 8 yeni projeye daha imza atacak.
2019 sonuna kadar 5 ayrı ilde tamamlanacak projelerle 112 derslikli toplam 6 okul, 50 yataklı yeni bir öğretmenevi ve 1 öğretmenevinin bakımı ve onarımı yapılacak. İşbirliği kapsamında düzenlenen imza törenine, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Türk Telekom İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu ve bakanlık temsilcileri katıldı.
Törende konuşan Doany, “Ekonomik, sosyal veya fiziksel sebeplerle toplumsal hayata katılamayan tüm kesimlerin bilgiye erişimine katkıda bulunmayı kurumsal sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bugün imzaladığımız protokol ile eğitime olan katkımızı sürdürecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.
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